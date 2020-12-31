Зеленський, Порошенко чи…? Провідні політологи назвали «Найуспішнішого політика 2020 року»

Політологи виділили кілька фігур в українському політикумі, які могли б претендувати на таке звання

Зеленський не розгубив рейтинг, а Порошенко попри нападки не потому

«Під ялинку» «Главком» традиційно опитав провідних політичних експертів, соціологів, журналістів про їхні враження від року, що минає. Кожному було запропоновано назвати політичного переможця року. Політологи виділили кілька фігур в українському політикумі, які могли б претендувати на таке звання.

Керівник аналітичного центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов вважає, що найуспішнішим політиком року можна назвати нинішнього президента України Володимира Зеленського.

«У такий складний рік, як цей, не лишитися з обваленим рейтингом – це велика удача. Петра Порошенка також можна назвати успішним – він не «потонув», зумів лишитися у п’ятірці найпопулярніших політиків. Інші успішні – це Віктор Медведчук і Юлія Тимошенко, за результатами місцевих виборів», – зазначив експерт.

Політолог, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань також назвав політика року Володимира Зеленського, однак його ж він назвав і найбільшим політичним провалом.

«Загальнонаціональне опитування «Демініціатив» показало, що найбільш і найменш успішніший політик року – це… одна і та сама людина: Володимир Зеленський. Найуспішнішим його вважають 15% респондентів, політичним лузером – 28%. Цікаво, що на другому місці в аналогічних «номінаціях» опинився Петро Порошенко», – наголосив Гарань.