Зеленський пояснив, чому змінив склад ЦВК



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Володимир Зеленський вручив посвідчення новим членам ЦВК Фото: пресслужба глави держави

Зеленський заявив, що має право перезавантажити всі органи влади

Президент Володимир Зеленський пояснив доцільність зміни ЦВК при тому, що попередній склад мав за законом пропрацювати 7 років.

Про це він заявив під час пресмарафону.

«Ми сказали, що ми перезавантажимо всі органи влади. Я не хочу, щоб наш президент колишній пішов, а все залишилось. Ось і все. Я маю за законом це право», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада затвердила новий склад Центральної виборчої комісії. До неї ввійшли 17 осіб: Оксана Боярчук, Юрій Буглак, Олена Гатаулліна, Андрій Гевко, Вікторія Глущенко, Віталій Грень, Олег Діденко, Сергій Дубовик, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Олександра Кармаза, Павло Любченко, Юрій Мірошниченко, Володимир Перепелюк, Віталій Плукар, Сергій Постівий та Юрій Фрицький.

4 жовтня відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії в новому складі. Як і прогнозував Главком, члени новообраного ЦВК обрали новим головою комісії Олега Діденка.

Також ЦВК обрала заступників голови і секретаря.