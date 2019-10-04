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    ЦВК обрала заступників голови і секретаря

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    <span>На першому засіданні ЦВК обрали заступником голови Комісії Сергія Дубовика</span> - ЦВК обрала заступників голови і секретаря
    На першому засіданні ЦВК обрали заступником голови Комісії Сергія Дубовика
    Фото: Опора

    Секретарем ЦВК стала приватний юрист Гатаулліна

    Центральна виборча комісія на засіданні 4 жовтня обрала заступниками голови Центрвиборчкому Сергія Дубовика та Віталія Плукара.

    Кандидатуру Дубовика підтримали 15 членів комісії, лише один не підтримав його кандидатуру. У свою чергу, кандидатуру Плукара підтримали одноголосно.

    Секретарем Центральної виборчої комісії стала член комісії, приватний юрист Олена Гатаулліна.

    Зазначимо, сьогодні відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії в новому складі. Як і прогнозував Главком, члени новообраного ЦВК обрали новим головою комісії Олега Діденка.

    Як повідомлялось, у п'ятницю Рада призначила новий склад ЦВК із 17 членів. 12 із них було запропоновано фракцією «Слуга народу», 2 - «Опозиційною платформою - За життя» і по одному - «Європейською солідарністю», «Всеукраїнським об'єднанням «Батьківщина» і «Голосом».

    Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

    Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

    У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

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