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    Зеленський прибув до Берліна

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    Володимир Зеленський - Зеленський прибув до Берліна
    Володимир Зеленський

    Робоча програма першого офіційного візиту Зеленського до ФРН розпочнеться із зустрічі з президентом Бундестагу

    Літак із президентом України Володимиром Зеленським приземлився на берлінському летовищі «Тегель».

    Робоча програма першого офіційного візиту Володимира Зеленського до ФРН розпочнеться у вівторок із зустрічі з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле.

    О 12.30 за місцевим часом перед відомством канцлера запланована офіційна церемонія зустрічі з військовими почестями, після чого Ангела Меркель і Володимир Зеленський проведуть робочий обід. За результатами бесіди передбачена спільна прес-конференція (початок о 13.45).

    У палаці Bellevue відбудеться зустріч українського лідера з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

    Надалі плануються зустрічі з низькою німецьких політиків.

    Звершить програму офіційного візиту робоча вечеря з керівництвом провідних німецьких компаній, які працюють в Україні.

    Увечері вівторка делегація відбуде до Києва.

    Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про прогрес у мінському процесі.

    Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину.

    17 червня президент відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

    Тим часом перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон.

    Джерело: Укрінформ

    Німеччина Ангела Меркель літак Володимир Зеленський
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