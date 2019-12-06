Зеленський приїхав на Донеччину



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На початку зустрічі глави держави із захисниками було оголошено хвилину мовчання за загиблими бійцями

У День Збройних сил України Зеленський зустрівся з бійцями ООС

Президент Володимир Зеленський у День Збройних сил України прибув на Донеччину у зону проведення Операції Об'єднаних сил.

Спілкування глави держави з військовослужбовцями транслювалося наживо на сторінці Офісу президента у Facebook.

«Для мене дуже важливо у цей день бути саме тут, у зоні проведення Операції Об’єднаних сил», - зазначив Зеленський.

На початку зустрічі глави держави із захисниками пролунав державний гімн України, а також було оголошено хвилину мовчання за загиблими бійцями.

Як відомо, ввечері Зеленський вперше прийде на прямий ефір до Шустера.

Нагадаємо, 6 грудня відзначається День Збройних сил України– в день ухвалення в 1991 році закону України «Про Збройні сили України».

Українські співаки, актори, спортсмени привітали бійців Операції Об'єднаних сил з Днем Збройних сил України, записавши для наших захисників відео з побажаннями.

Також різні цікаві факти про українську армію повідомили в штабі Операції Об’єднаних сил з нагоди Дня Збройних сил України.