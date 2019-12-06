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    Зеленський приїхав на Донеччину

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    На початку зустрічі глави держави із захисниками було оголошено хвилину мовчання за загиблими бійцями - Зеленський приїхав на Донеччину
    На початку зустрічі глави держави із захисниками було оголошено хвилину мовчання за загиблими бійцями

    У День Збройних сил України Зеленський зустрівся з бійцями ООС

    Президент Володимир Зеленський у День Збройних сил України прибув на Донеччину у зону проведення Операції Об'єднаних сил.

    Спілкування глави держави з військовослужбовцями транслювалося наживо на сторінці Офісу президента у Facebook.

    «Для мене дуже важливо у цей день бути саме тут, у зоні проведення Операції Об’єднаних сил», - зазначив Зеленський.

    На початку зустрічі глави держави із захисниками пролунав державний гімн України, а також було оголошено хвилину мовчання за загиблими бійцями. 

    Як відомо, ввечері Зеленський вперше прийде на прямий ефір до Шустера

    Нагадаємо, 6 грудня відзначається День Збройних сил України– в день ухвалення в 1991 році закону України «Про Збройні сили України».

    Українські співаки, актори, спортсмени привітали бійців Операції Об'єднаних сил з Днем Збройних сил України, записавши для наших захисників відео з побажаннями. 

    Також різні цікаві факти про українську армію повідомили в штабі Операції Об’єднаних сил з нагоди Дня Збройних сил України.

    ЗСУ Донеччина військові Володимир Зеленський президент
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