Зеленський привітав канадців із національним святом



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1-3 липня Зеленський перебуватиме з візитом у Канаді

Зеленський подякував жителям Канади, що вони вболівають за Україну

Президент України Володимир Зеленський привітав мешканців Канади із національним святом.

Про це говориться у Twitter глави держави.

«Вітаю всіх канадців із національним святом – Днем Канади! Дякую, що вболіваєте за Україну! 1-3 липня перебуватиму з візитом у Канаді. Буде багато важливих для України зустрічей і заходів», - зазначив президент.

Раніше повідомлялося, що 1 липня Зеленський вирушить до Канади з робочим візитом.

Нагадаємо, Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства. Їх зустріч відбудеться 2 липня. Сторони також планують обговорити створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах.

Між іншим, як повідомлялося, Зеленський продає квитки на свою зустріч з діаспорою в Канаді. Інших зустрічей з українцями не заплановано.