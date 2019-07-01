  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський привітав канадців із національним святом

    • Розсилка
    1-3 липня Зеленський перебуватиме з візитом у Канаді - Зеленський привітав канадців із національним святом
    1-3 липня Зеленський перебуватиме з візитом у Канаді

    Зеленський подякував жителям Канади, що вони вболівають за Україну

    Президент України Володимир Зеленський привітав мешканців Канади із національним святом.

    Про це говориться у Twitter глави держави.

    «Вітаю всіх канадців із національним святом – Днем Канади! Дякую, що вболіваєте за Україну! 1-3 липня перебуватиму з візитом у Канаді. Буде багато важливих для України зустрічей і заходів», - зазначив президент.

    Раніше повідомлялося, що 1 липня Зеленський  вирушить до Канади з робочим візитом.

    Нагадаємо, Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства. Їх зустріч відбудеться 2 липня. Сторони також планують обговорити створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах.

    Між іншим, як повідомлялося, Зеленський продає квитки на свою зустріч з діаспорою в Канаді. Інших зустрічей з українцями не заплановано.

    Читайте також
    Канада політика Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ