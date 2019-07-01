Зеленський привітав канадців із національним святом
Зеленський подякував жителям Канади, що вони вболівають за Україну
Президент України Володимир Зеленський привітав мешканців Канади із національним святом.
Про це говориться у Twitter глави держави.
«Вітаю всіх канадців із національним святом – Днем Канади! Дякую, що вболіваєте за Україну! 1-3 липня перебуватиму з візитом у Канаді. Буде багато важливих для України зустрічей і заходів», - зазначив президент.
Раніше повідомлялося, що 1 липня Зеленський вирушить до Канади з робочим візитом.
Нагадаємо, Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства. Їх зустріч відбудеться 2 липня. Сторони також планують обговорити створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах.
Між іншим, як повідомлялося, Зеленський продає квитки на свою зустріч з діаспорою в Канаді. Інших зустрічей з українцями не заплановано.