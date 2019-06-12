Зеленський призначив Абромавичуса членом наглядової ради «Укроборонпрому»



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Володимир Зеленський та Айварас Абромавичус

Раніше Абромавичус казав, що не має бажання працювати ні на Банковій, ні у Верховній Раді

Шостий президент Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». Про це повідомляє пресслужба Адміністрації президента.

На Банковій зазначають, що таке рішення було прийнято «у зв'язку із закінченням строку повноважень членів наглядової ради Я.Скалька, І.Черкаського».

Айварас Абромавичус був міністром економічного розвитку та торгівлі України у 2014-2016 роках в уряді Арсенія Яценюка. За його каденції в Україні запустили систему електронних закупівель Prozorro, а також була розпочата реформа корпоративного управління у державних компаніях.

Абромавичус оголосив про свою відставку у 2016 році. Своє рішення він тоді пояснив тиском, який на нього нібито чинив соратник п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Кононенко.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що Абромавичус обговорив нові призначення під час візиту до Зеленського. Колишній міністр економіки зазначив, що у нього є кілька думок з приводу того, чим він «міг би бути корисний для президента і країни», однак вони потребують обмірковування. «У міністерстві зараз немає таких можливостей. У мене ніколи не було бажання працювати в АП, це по-перше. І по-друге, в парламенті, Верховній Раді», – підкреслив він.

Також нагадаємо, інвестори негативно відреагували на перші призначення президента Володимира Зеленського, а подальші призначення на високі посади людей з кола бізнесмена Ігоря Коломойського можуть спричинити відтік інвестицій з України, вважає президент Європейської бізнес асоціації та глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.