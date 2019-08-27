Зеленський призначив керівником СБУ Кіровоградщини фігуранта квартирного скандалу



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ЗМІ стверджують, що наприкінці березня 2019 року Олексій Петров став власником 4-кімнатної квартири на 174,6 кв. метри в столиці

Петров цього літа став фігурантом скандального розслідування журналістів

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова начальником управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Відповідний указ №627/2019 оприлюднено на сайті глави держави

«Призначити Петрова Олексія Геннадійовича начальником управління Служби безпеки України в Кіровоградській області», - йдеться у документі.

Попереднім указом №626/2019 президент звільнив Петрова з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Слід зазначити, що Петров цього літа став фігурантом журналістського скандального розслідування проекту Наші гроші з Денисом Бігусом (Bihus.Info): СБУшник із землею в Буковелі приватизував гігантську службову квартиру

Нагадаємо, минулого тижня уряд призначив голову Державної соціальної служби. «Призначити Лазебну Марину Володимирівну головою Державної соціальної служби України з дати початку фактичного виконання посадових обов'язків строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на два місяці», - йдеться у розпорядженні.

Також 21 серпня було призначено нового командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євгена Мойсюка. Він неодноразово проявляв героїзм та мужність під час захисту територіальної цілісності України, тож переконаний - його досвід дозволить розвивати та зміцнювати потенціал Десантно-штурмових військ», - написав міністр оборони Степан Полторак.

Він додав, що попереднього командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Михайла Забродського «прикомандировано до Верховної Ради України».