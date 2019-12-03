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    У Зеленського уточнили терміни засідання Ради нацбезпеки

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    Сьогодні відбудеться робоча зустріч РНБО - У Зеленського уточнили терміни засідання Ради нацбезпеки
    Сьогодні відбудеться робоча зустріч РНБО

    Раніше Аваков анонсував засідання Радбезу на вівторок, але в Офісі президента кажуть, що він помилився

    В Офісі президента уточнили, що анонсоване главою МВС Арсеном Аваковим засідання РНБО за участю Володимира Зеленського відбудеться не сьогодні, а завтра. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомляє Офіс президента.

    «Сьогодні відбудеться робоча зустріч, а завтра - РНБО за участю президента», - повідомили в Офісі.

    Як повідомив раніше Аваков, Зеленський збирає РНБО напередодні «нормандської зустрічі».

    Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

    Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

    Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

    Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.

     Читайте також: 
    «9 грудня ми побачимо, чи хоче Росія завершити війну». Інтерв’ю Володимира Зеленського західним ЗМІ

     

    Нормандська четвірка Арсен Аваков РНБО саміт Володимир Зеленський Офіс президента
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