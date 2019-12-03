У Зеленського уточнили терміни засідання Ради нацбезпеки



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Сьогодні відбудеться робоча зустріч РНБО

Раніше Аваков анонсував засідання Радбезу на вівторок, але в Офісі президента кажуть, що він помилився

В Офісі президента уточнили, що анонсоване главою МВС Арсеном Аваковим засідання РНБО за участю Володимира Зеленського відбудеться не сьогодні, а завтра. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомляє Офіс президента.

«Сьогодні відбудеться робоча зустріч, а завтра - РНБО за участю президента», - повідомили в Офісі.

Як повідомив раніше Аваков, Зеленський збирає РНБО напередодні «нормандської зустрічі».

Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.

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