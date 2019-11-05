Нацбанк назвав країни, звідки українці отримали найбільше грошових переказів



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За 9 місяців до України надійшло $1,7 млрд міжнародних переказів

Через системи переказу коштів, які працюють в Україні, українцям переслали з-за кордону 1,7 мільярда доларів за 9 місяців 2019 року. Обсяги переказів через ці системи скоротилися на 4% проти аналогічного періоду попереднього року.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Там зазначають, що найбільше коштів до України надходило зі США та Ізраїлю. Всі міждержавні перекази забезпечували 9 систем переказів коштів, з яких 2 — українські.

«З початку 2019 року через системи переказу коштів в Україну надійшло більше 1,7 млрд дол. США в еквіваленті, що на 4% менше, ніж за 9 місяців 2018 року. Таке незначне коливання пов’язане із сезонними факторами», — повідомляють у Нацбанку.

Всередині країни через системи переказів українці переказали близько 140 мільярдів гривень або 5,3 мільярда доларів за перші 9 місяців 2019 року. Обсяги переказів порівняно з минулорічними зросли на 35%.

«Найбільший обсяг переказів у межах України (понад 67%) здійснили дві системи переказу коштів — FORPOST (ТОВ «ПОСТ ФІНАНС») та Поштовий переказ Укрпошти», — додають у Нацбанку.

Зазначимо, що ці дані не враховують ті перекази, які здійснюються через інші канали, тому не відображають реального стану переказів коштів до України. Відповідно до останніх даних Нацбанку, за першу половину 2019 року до України надійшло 5,5 мільярда доларів грошових переказів.