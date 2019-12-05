Зеленський призначив уповноважену із волонтерської діяльності
Своїм указом Зеленський затвердив положення про уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності
Президент Володимир Зеленський призначив Наталію Пушкарьову позаштатною уповноваженою з питань волонтерської діяльності.
Відповідний указ №879/2019 від 4 грудня опублікований на сайті глави держави.
«З метою підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав i законних інтересів волонтерів та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: призначити Пушкарьову Наталію Антонівну уповноваженим президента України з питань волонтерської діяльності (поза штатом)», - ідеться в документі.
Також цим указом Зеленський затвердив положення про уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності. Згідно з положенням основними завданнями Уповноваженого є моніторинг ситуації щодо забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів та внесення в установленому порядку президентові України пропозицій щодо підтримки волонтерської діяльності, припинення порушень у цій сфері; здійснення заходів, спрямованих на забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів, інформування громадськості про такі заходи та їх результати тощо.
До слова, наразі відома волонтерка і учасниця бойових дій в зоні АТО Маруся Звіробій потрапила «під приціл» слідчих Державного бюро розслідувань через свої висловлювання на адресу президента Зеленського.
Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.
До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.
Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.
Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.