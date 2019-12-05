Зеленський призначив уповноважену із волонтерської діяльності



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Своїм указом Зеленський затвердив положення про уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності

Президент Володимир Зеленський призначив Наталію Пушкарьову позаштатною уповноваженою з питань волонтерської діяльності.

Відповідний указ №879/2019 від 4 грудня опублікований на сайті глави держави.

«З метою підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав i законних інтересів волонтерів та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: призначити Пушкарьову Наталію Антонівну уповноваженим президента України з питань волонтерської діяльності (поза штатом)», - ідеться в документі.

Також цим указом Зеленський затвердив положення про уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності. Згідно з положенням основними завданнями Уповноваженого є моніторинг ситуації щодо забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів та внесення в установленому порядку президентові України пропозицій щодо підтримки волонтерської діяльності, припинення порушень у цій сфері; здійснення заходів, спрямованих на забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів, інформування громадськості про такі заходи та їх результати тощо.

Раніше волонтера Наталію Пушкарьову було обрано координатором Національного альянсу волонтерів при президентові України.