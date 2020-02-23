Данілов: про стан евакуйованих з Китаю українців інформуватимуть кожного дня



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Секретар РНБО Олексій Данілов: Нічого приховувати ми не збираємося, тому що нам нема чого приховувати

Раз в три дні в евакуйованих будуть брати проби на коронавірус

Про стан здоров'я людей, евакуйованих з китайського Уханя і які знаходяться на обсервації в Нових Санжарах Полтавської області, будуть інформувати кожен день.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю ТСН.

Данілов запевнив, що громадськість також будуть повідомляти про результати проб евакуйованих на коронавірус.

«Кожен день будемо повідомляти про їх стан, по-перше. По-друге, раз в три дні у них будуть брати проби. Вчора була взята перша проба, і найближчим часом вже будуть перші аналізи, і вони обов'язково будуть публічними. Нічого приховувати ми не збираємося, тому що нам нема чого приховувати. Це повинна бути публічна відкрита інформація, суспільство повинно знати, що відбувається», - сказав він.

За словами Данілова, у влади не було тактики засекречування інформації, пов'язаної з евакуацією українців.

Він також заявив, що РНБО просить уряд відновити діяльність санепідемслужби.

Як повідомлялося, 22 лютого секретар РНБО Олексій Данілов за дорученням президента України вилетів у Нові Санжари на Полтавщині, де в медцентрі Нацгвардії проходять обсервацію евакуйовані 20 лютого з Китаю.

До слова, у мережі з’явилося незвичайне відео доставки їжі в санаторій Нових Санжар.

Нагадаємо, в Китаї у чоловіка виявилися симптоми коронавірусу через 27 днів після контакту з хворою.

Як відомо, у обсервації в Нових Санжарах одній із іноземних громадянок потрібна була медична допомога через біль у животі.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Як повідомлялося, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.