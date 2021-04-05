Зеленський прокоментував, як Катар може допомогти Україні в боротьбі з Covid-19

Пандемія коронавірусу стала спільною реальністю та глобальним викликом, відзначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Катару за надання Україні у 2020 році гуманітарної медичної допомоги для боротьби з поширенням Covid-19. Про це він повідомив в інтерв’ю катарським ЗМІ, інформує сайт Офісу президента України.

На питання, як дві країни можуть співпрацювати у боротьби з пандемією коронавірусу, Зеленський відповів: «Сьогодні пандемія коронавірусу стала спільною реальністю та глобальним викликом. Це зумовлює необхідність об’єднання зусиль у протистоянні цій проблемі. Катар уже продемонстрував свою солідарність з партнерами. Вдячний за надання Україні у 2020 році гуманітарної медичної допомоги для боротьби з поширенням COVID-19».

Він додав, що вважає це «проявом справжньої дружби».

«Ми також вдячні нашим катарським партнерам за допомогу в евакуації літаками авіакомпанії Qatar Airways громадян України з різних куточків світу у найскладніші часи пандемії 2020 року. Україна високо цінує внесок, який зробив Катар і в глобальні зусилля з боротьби проти коронавірусу. Гуманітарна допомога, надана Катаром багатьом країнам світу, демонструє тверду прихильність вашої країни до духу партнерства та взаємодопомоги у скрутний час», – відзначив президент України.

5 квітня Зеленський перебуває з візитом у Катарі.

Під час візиту президента України в Катар будуть обговорюватися питання продовольчої безпеки, експорту та спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні.