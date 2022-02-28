Норвегія надішле Україні 2 тис. протитанкових гранатометів

Норвегія із 1950-х років уперше надішле зброю країні не з НАТО, повідомив прем’єр Йонас Гар Стьоре

Для захисту від російської агресії отримаємо протитанкову зброю

Уряд Норвегії відправить зброю в Україну. Про це пише Reuters.

Норвегія передасть до 2 тис. одиниць протитанкової зброї M72, йдеться в повідомленні уряду.

Це рішення скасовує політику Норвегії, яка діяла з 1950-х років і не надсилала зброю країнам, що не входять до НАТО, які перебувають у стані війни або ризику збройного конфлікту.

«Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але зараз Україна стикається з надзвичайними обставинами», – сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стоере.

У неділю Норвегія оголосила, що виведе свій суверенний фонд, найбільший у світі, з Росії і пообіцяла відправити в Україну шоломи, бронежилети та інше обладнання.

Нагадаємо, ЄС надасть Україні летальну зброю – уперше за свою історію.

Також Австралія надасть Україні летальну зброю. Крім того, Естонія відправить Україні гаубиці.

А ще Німеччина надасть Україні 500 ракет Stinger та протитанкову зброю.

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