Уряд Латвії хоче заборонити російським кораблям заходити в порти країни

Незважаючи на санкції, впроваджені щодо російських та білоруських компаній, рух вантажів наразі відбувається

Уряд Латвії планує ухвалити рішення про заборону заходження російських суден у латвійські порти. Про це заявив міністр сполучення Таліс Лінкайтс у понеділок на TV3.

Він зазначив, що незважаючи на санкції, впроваджені щодо російських та білоруських компаній, рух вантажів наразі відбувається. За найпесимістичнішими прогнозами, у Вентспілському порту зниження вантажообігу становитиме дві третини, у Ризі приблизно 45%, у Лієпаї 20-30%.

За словами міністра, відомство закликало адміністрацію портів не пускати судна під російським прапором, проте цього не відбувається.

«Судна під російським прапором продовжують заходити в латвійські порти, що, на мою думку, неприйнятно, тому ми готуємо відповідні рішення в уряді», – заявив Лінкайтс.

«Ми сподівалися, що буде спільне рішення Європейського Союзу. Ми бачимо, що є країни, які рішуче виступають проти цього (заборони. - Ред.), тому очевидно, що рішення буде регіональним», – сказав Лінкайтс, додавши, що це може бути рішення країн Балтії.

Раніше міністр транспорту сусідньої Литви Маріус Скуодіс заявив, що може бути ухвалене регіональне рішення у зв'язку зі зволіканням у питанні заборони російським та пов'язаним із РФ суднам заходити до морських портів ЄС.

Нагадаємо, Литва та Латвія закликають країни-члени НАТО та ЄС посилити підтримку України шляхом постачання військової техніки та оборонної зброї, які дозволяють Україні захистити свою територію від агресії

Триває 26-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі.

Нагадаємо, раніше Міноборони Японії зафіксувало у своїх водах російські військові кораблі з технікою.