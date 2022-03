Це – кінець. Як санкції вбивають Росію

Найспритніші представники російської еліти вже втекли з корабля, який тоне

Росія занепадає. Старі санкції 2014 року саботували розробку нової інноваційної зброї. Нові санкції 2022 року підривають військові зусилля Росії, руйнують її технологічні ланцюжки та лінії зв'язку, тим самим розриваючи країну на частини.



Західні аналітики сильно переоцінюють стійкість Росії. Самі росіяни зараз говорять про неминучий кінець цієї держави. Згадайте про обмовку прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова: «Спеціальна операція розпочата, щоб позбутися Росії»:



Кінець Росії – ось що зараз на порядку денному. Розглянемо це відео з ток-шоу Соловйова – топового пропагандиста Путіна. Ключова думка полягає в тому, що будь-який договір, який Росія підпише з Україною, означатиме її поразку. Це стане початком кінця не режиму Путіна, а російської держави.

Володимир Мединський, помічник та перемовник Путіна на переговорах з Україною, стверджує, що «на кін зараз поставлено саме існування Росії». Що ж, тоді виникає питання – як же ці хлопці поставили Росію на кін? У них що, залежність від азартних ігор?



Що ж, вони були впевнені в перемозі росіян. «Ми маємо абсолютну військову перевагу і можемо легко розгромити Україну. Ми можемо не вдертися, але якщо ми це зробимо, ми переможемо на 100%». Такі думки ґрунтувалися на припущенні про непереможність російської армії. Порівняйте атмосферу російського телебачення наприкінці лютого і зараз:

Припущення, що Росія переможе, було засноване на трьох складових. По-перше, на міфі щодо Другої світової війни. Вони зручно забули, що в Другу світову війну Росія воювала на боці країни з найбільшою економічною потугою, а тепер бореться проти. Подивіться на радянських солдатів на американських студебекерах.



Багато говорять про військові реформи Сердюкова. Однак спеціаліст з підвищення ефективності Сердюков розлютив зацікавлені угруповання і був звільнений. Його наступник Шойгу виявився придворним і піарником, більше зацікавленим у розбудові культу його особистості, аніж у розбудові армії. Його підлесники навіть зображують його як Субедея (монгольський стратег і полководець Чингісхана і Угедея).



Багато говорять про сирійську війну, де Росія отримала «стільки досвіду», що підтверджує її боєздатність. Путін у це вірив. У це вірили російські генерали. У це повірили західні «експерти». Тільки російські солдати цього не зробили. Розглянемо інтерв’ю з вагнерівцем, який воював у Сирії.

26 лютого вагнерівець розвінчав міф про «реальний бойовий досвід», отриманий російською армією в Сирії. Авіація отримала справжній досвід, протиповітряна оборона теж. Але сухопутні війська цього не зробили. Помиляються ті, хто очікує переможної ходи Україною. Україна стала значно сильнішою з 2015 року.

On February 26 Wagner mercenary debunked a myth of "real combat experience" Russian army got in Syria. Aviation got a real experience, air defense too. But the land troops didn't. Those who expect a victorious march through Ukraine are wrong. Ukraine got much stronger since 2015 pic.twitter.com/ZeCGLfTcE4 — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 26, 2022

Інші російські військові джерела, які автор не цитуватиме, навіть стверджували, що сирійський досвід став шкідливим для російської армії. Наприклад, більша частина їхньої ролі полягала в супроводі сирійських та іранських караванів із постачанням через пустелю, де важко непомітно влаштувати засідку.

У Сирії росіяни дізналися, що конвоювати каравани легко. Тепер вони намагаються повторити в Україні цей сирійський досвід. Звиклі конвоювати каравани через пустелю, тепер вони конвоюють їх через ліси чи житлові райони. Там вони потрапляють у засідки і їх знищують:

In Syria Russians learnt that convoying caravans is easy. Now they try to repeat this Syrian experience in Ukraine. Being used to convoying caravans through desert, they now convoy them through forests or residential areas. There they get into ambushes and are exterminated pic.twitter.com/DH4iiLslji — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 26, 2022

Через це російські військові настільки песимістично ставляться до своїх перспектив в Україні. Розглянемо слова Стрєлкова (терориста, що коїв злочини на Донбасі Ігоря Гіркіна – «Главком»). Протягом 29 днів Росія не досягла жодних стратегічних успіхів ні на одному з напрямків. «Мої найгірші побоювання справдилися, ми втягуємось у довгу, криваву і дуже небезпечну війну»:

Тому Росія втрачає стільки генералів. Чому вони взагалі присутні на передовій? Тому що Росія програє, і Путін це знає. Він у гніві й посилає своїх генералів на передову, щоб вони взяли ситуацію під свій безпосередній контроль і покращили її. І там їх вбивають.

Внаслідок удару української авіації загинув командувач армії, російський генерал-лейтенант Андрій Мордвичов

Путін розпочав війну, розраховуючи на негайну перемогу. Російські пропагандисти буквально вихвалялися, що Київ захоплять за один день. Так, це пропаганда. Але вона віддзеркалювала поширене російське переконання в тому, що українці не чинитимуть спротиву.

Які наслідки це принесе для Росії? Західні аналітики перебільшують те, наскільки міцна Росія. Розглянемо цитату з нещодавньої статті Найела Фергюссона: «Затягування війни загрожує не тільки загибеллю десятків тисяч українців і позбавленням мільйонів даху над головою, а й здобуттям Путіним того, що він цілком правдоподібно може представити вдома як перемогу. Ставка на російську революцію означає ставку на надзвичайно рідкісну подію, навіть якщо війна продовжує йти погано для Путіна; якщо війна обернеться на його користь, палацового перевороту не буде». Гадаю, що Фергюссон не правий. Путін не зможе досягти результату, який росіяни вважатимуть перемогою. Будь-який договір означатиме поразку Росії.

Тому найспритніші з російської еліти вже намагаються втекти з корабля, що тоне. Ось Чубайс отримує готівку в банкоматі в аеропорту Стамбула. Чубайс – головний архітектор сучасної Росії, і він тікає.



У 1990-х петербурзький ліберальний економіст Чубайс розробив російську приватизацію. Він цілеспрямовано організував її в найбільш тіньовий і непрозорий спосіб, щоб швидко створити численних багатіїв, які усім завдячують режиму. Так створювалися статки олігархів.



Наприкінці 1990-х років такі «системні ліберали», як Чубайс, втомилися від демократії. Вони не хотіли парламентаризму, не хотіли публічної політики. Вони хотіли царя, який захищатиме їх від громадської думки (що їх ненавидить). Тому вони обрали Путіна і підняли його з грязі у князі.



У 2010-х Чубайс навернувся до російського етнонаціоналізму. Він фінансував націоналістичні ЗМІ, такі як «Супутник і Погром», які виступали за побудову «Росії для росіян» в наступних кордонах (на фото нижче). Чубайс особисто відповідає за розбудову олігархії, путінізму та марень агресивних шовіністів у Росії.

Навряд чи знайдеться інша людина, яка має більше відповідати за те, що зараз відбувається в Росії, аніж Чубайс. Він створив олігархію, привів Путіна до влади, підсилив російський етнонаціоналізм. Він був всемогутнім, а тепер він утік. Бо він знає, що Росія закінчилася.

Чубайс втік, бо знає: Росія закінчилася

Що ж, Чубайс прийняв непогане рішення – біжи, поки можеш. А от депутати від владної партії «Єдина Росія» вже не можуть покинути країну без дозволу. За кордоном тепер у безпеці лише розумніші, хто втік до заборони. Інші опинилися в пастці у Москві.

Тепер нарешті окреслимо сценарій колапсу. По-перше, санкції зруйнують технологічні ланцюжки та ланцюжки постачання Росії. Багато хто вірить у самодостатність РФ. Але Росія не є автаркією. Це не імперія зла, а Торгова федерація, повністю залежна від технологічного імпорту.

Техніка – перша жертва санкцій. У ній на всіх рівнях – від мікрочипів до підшипників – використовуються іноземні компоненти. Таким чином, санкції руйнують:

Військову промисловість Транспорт і зв'язок Виробництво споживчих товарів

Через це вони розривають Росію на шматки. Санкції не змусять Путіна відступити. Вони не змусять російських людей бунтувати. Це була б колективна акція величезного масштабу, якої не відбудеться. Вони підірвуть російські військові зусилля і стимулюватимуть набагато менші за масштабами, легші для виконання колективні дії – тобто місцевий сепаратизм.

Почнемо з військової промисловості. Як не дивно, вона особливо залежить від імпорту. Чому? Просто тому що вона порівняно складна. Наприклад, вона є основним споживачем промислових верстатів точного виробництва в Росії та купує понад 80% таких машин.

Анексія Криму стала серйозним ударом по російській військової промисловості. Як зізнався міністр промисловості Свердловської області Сергій Пересторонін, в уральських заводів, у тому числі танкобудівних, проблеми з постачанням складників почали виникати одразу після 2014 року.

Міністр промисловості Свердловської області Сергій Пересторонін

При цьому нові типи російської зброї, наприклад, танк «Армата», ніколи не випускалися масово. Масове виробництво повинно було розпочатися у 2015 році, але на 2022 рік воно так і не відбулося через санкції. Імпорт електронних складників, імпорт трансмісій, – усе зникло після вторгнення до Криму.

Є ще один аспект проблеми. Схоже, Росія втратила багато технологічних компетенцій і можливостей, які вона мала за часів СРСР. У Союзі робота інженера була престижною і високооплачуваною. Військові інженери були королями. Але тепер вони невдахи без поваги чи зарплати.

В результаті будівельні бюро та інженерні установи не отримали нових компетентних інженерів. Деякі приходили після інституту, але потім змушені були піти, тому що вони повинні були годувати свої сім’ї. Середній вік інженера танкової промисловості зараз становить близько 55-60 років.

У Союзі робота інженера була престижною і високооплачуваною, у Росії – вже ні

Це означає, що поки старі інженери вмирали та йшли на пенсію, надто мало здібних молодих людей приходило вчитися у них. З ними померли численні компетенції старих інженерів. Як зазначив тодішній заступник міністра оборони Макаров, Росія втратила радянські технології виробництва танкового ствола.

Не дивно, що на Уралвагонзаводі, єдиному в Росії виробнику танків, зараз зупинено все виробництво. Старі санкції, введені у 2014 році, не дозволили розробити нові інноваційні танки. Нові санкції 2022 року взагалі не дають можливості будувати танки.

У зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації «Уралзавод» та Челябінського тракторного заводу

Російська військова промисловість повністю залежить від західного обладнання та складників. Розглянемо ситуацію на підприємстві «Мотовіліхінські заводи» – найбільшому виробнику ракетних систем залпового вогню та артилерійських систем в Росії. Як бачите, вони використовують токарно-фрезерний промисловий верстат італійської компанії Tacchi Giacomo e Figli SpA.





В інтерв’ю генеральний директор Baltic Industrial Company, що постачає обладнання на російські військові заводи, зазначає: «У нас в країні нема власних підшипників, кульково-гвинтових пар, приводів, систем ЧПУ (числового програмного управління), виробництва шпинделів в серійному масштабі». Так, Росія може виробляти багато «крутої» зброї. Але вона занепаде, тому що не може створювати нудних речей. Але вона занепаде, тому що не може створювати нудних речей.

Вмирає і невійськова промисловість. Автомобільні та машинобудівні заводи зупиняються через брак деталей та складників. Вони звільняють своїх працівників. Звичайно, деякі намагаються знайти рішення і будують нові машини «з російських складників». Звучить добре, але не працює.

Подивіться на цей наказ поліції Єкатеринбурга. Правоохоронцям тепер заборонено їздити на автомобілях іноземного виробництва, оскільки при санкційному режимі їх не можуть відремонтувати за браком деталей.



Ще одна жертва – залізниця. Росія перевела виробництво вагонів з роликових підшипників на касетні. Це ефективніше, але всі три заводи з виробництва касетних підшипників у Росії належать іноземним власникам та залежать від імпорту. У залізниці теж будуть проблеми.



Залізниця є хребтом, що тримає країну разом. На відміну від Північної Америки у РФ залізниця має вирішальне значення не тільки для перевезення вантажів, але й для перевезення людей. Більшість російських автомагістралей жахливі. Ось залізниці, які з’єднують цю країну. Незабаром вони будуть зруйновані?

Діяльність російських авіакомпаній також зараз порушена. Росія не отримує нові складники для своїх Боїнгів і Аеробусів, та не зможе їх обслуговувати. Тому авіакомпанія «Победа», наприклад, скоротить свій флот на 40%. Запчастин так мало, що неможливо забезпечити роботу усіх літаків.

Так, у Росії є своя авіабудівна промисловість. Але ці авіазаводи теж працюють на іноземних складниках. Ростовський авіазавод закрився через брак імпорту, тому літаки Ан-24 та Ан-26 російського виробництва відремонтувати буде неможливо. Вони будуть літати максимум 5-6 місяців.

Промовистим є відео зустрічі, де міністр та його помічники обговорюють, що не зможуть відремонтувати вкрадені літаки за кордоном. Так, вони спробують це зробити в Росії. Щасти їм в ремонті з зупиненим імпортом складників.

Третім аспектом російського занепаду стане зниження пропозиції буквально всіх споживчих товарів. Є два сукупно вичерпні варіанти, які не взаємозаперечні: ціни можуть зрости або буде дефіцит. Зараз відбуваються обидва ці явища. Люди шоковані новими цінами.

Звичайно, є дефіцит споживчих товарів, таких як цукор. Ви можете бачити багато відео людей, які кричать, сваряться, сперечаються через цей дефіцитний товар, який різко здорожчав.

Оскільки цукор стає дефіцитним, стимули до його розкрадання та скуповування зростають у геометричній прогресії. Ось на цьому відео працівники супермаркету, крадуть цукор із запасів і завантажують у багажник автомобіля. Жінка коментує: «Тому й цукру на полицях немає».

Багато хто намагатиметься збагатитися на торгівлі цукром. Ось на цьому відео заарештували чоловіка, який продав мішок з 50 кг цукру за ціною вище ринкової. Влада вже бореться зі спекуляцією. Таких явищ буде надалі все більше і більше.

As you see Russian supermarkets are already restricting the purchases of "socially important goods". Too many try to buy as much as possible to stock it and create the shortage pic.twitter.com/Iq9vL4J2Jl — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 26, 2022

Як бачите, російські супермаркети вже обмежують закупівлю «соціально важливих товарів». Занадто багато людей намагаються купити якомога більше, щоб запастися, і таким чином створюють дефіцит.

Тепер варто мислити у більших масштабах. Люди, які намагаються створити якомога більше запасів, справді посилюють наявний дефіцит. Але річ у тім, що регіони та міста роблять так само. Росію вб’є не те, що окремі особи запасаються цукром, а те, що губернатори роблять так само.

Коли ми думаємо про російську державу, ми зазвичай користуємось дихотомією «Путін проти людей». Чи підтримають люди свого лідера? Чи будуть вони бунтувати? Не будуть, але це не має значення. Держава не є однорідною. Путін може ігнорувати санкції, але його підлеглі не можуть.

Так, основний електорат Путіна стоїть за свого президента і буде стояти до кінця. Путін недоторканий, його не будуть ні в чому не звинувачувати. Кого вони будуть звинувачувати у своїх проблемах, у відсутності їжі? Звісно ж, корумпованого мера та губернатора.

І це не жарти. Багато прихильників Путіна повністю підтримують Z-вторгнення. Водночас вони вже страждають від економічних проблем. Кого вони будуть звинувачувати? В усьому винен губернатор, той корумпований покидьок. Путін недоторканий, а губернатор ні.

Така російська політична культура робить позицію регіональної влади нестерпною. Путін недоторканий, невинний, позбавлений відповідальності. Це місцева влада відповідає за якість життя. Якість життя погіршується через Путіна, але звинувачуватимуть губернатора.



Що вони тепер будуть робити? Деякі намагаються стимулювати повернення до натурального господарства. Звучить добре, та не працює. Справді, у минулому росіяни переживали економічні кризи за допомогою своїх дач та городів. Але ця культура зникла. Народжені в п'ятдесятих – останнє покоління, яке могло це зробити.



Натуральне господарство вкрай непродуктивне. Також воно потребує надзвичайно багато праці та часу. Воно також потребує компетенцій, яких просто нема у молоді. За роки дорогої нафти та гарної економіки вони так і не навчилися городництва та садівництва у своєї бабусі й тепер не швидко навчаться.



Нинішня економічна криза є унікальною в історії Росії. По-перше, населення тепер старе як ніколи. Під час попередніх криз воно було набагато молодшим. Що ще важливіше – це перша криза, яка сталася після того, як більшість населення забула, як вести натуральне господарство.



Російська економічна ситуація жахлива. Це катастрофа, в якій звинувачуватимуть місцеву владу. Що вони будуть робити? Запасатися. Запасати якомога більше. Це вже відбувається. У Ставрополі дефіциту цукру немає. Чому? Бо його не дозволяють експортувати в інші регіони.



Саме це буде головним чинником розпаду Росії. Справа не в тому, що обласна влада раптом проголосить незалежність. Не проголосить, принаймні наразі. Та вони будуть діяти в інтересах своїх регіонів. Бо якщо у них станеться катастрофа, то звинуватять їх.

Діючи в інтересах своїх регіонів при дефіциті буквально всього, вони неминуче запасатимуться, порушуючи таким чином ланцюжки постачання і технологічні ланцюги. З погіршенням зв’язку через санкції це буде робити все легше і легше.

Росія не впаде через колективні морально виправдані дії. Її згуртованість порушать її власні чиновники, щоб уникнути катастрофи у своєму регіоні. Це буде де-факто економічний сепаратизм, політичний прийде набагато пізніше.

Обговорюючи розпад Росії та піднесення сепаратистських держав на її руїнах, багато хто зосереджується на етнічних конфліктах та політиці ідентичності. Не те щоб це було геть неправильно. Проте автор цих рядків стверджує, що основні чинники колапсу будуть географічними та соціально-економічними.

Найкращим орієнтиром для розпаду Росії є не Югославія чи Австро-Угорщина. Це радше занепад Іспанської колоніальної імперії з її поділом на креолів та уродженців Європи. За своєю політикою, економікою, культурою Росія – це набагато більше латиноамериканська країна, аніж багато хто вважає.

Переклад: Дмитро Івахненко, «Главкома»