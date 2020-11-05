Податок на нерухомість платитимуть усі: Мінфін розповів деталі

Нині розмір податку становить до 1,5 % від мінімальної зарплати за кожен квадрат понад норму (квартири понад 60 кв. метрів і будинки понад 120 кв. метрів)

Новими правилами податок на нерухомість залежатиме не від площі, а вартості житла

В Україні хочуть змінити податок на нерухомість. Його планують рахувати не від площі житла, а від його вартості.

Про це розповів в інтерв’ю «Мінфіну» міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами міністра фінансів, на сьогодні в Україні ринок нерухомості майже не оподатковується, а тому підхід однозначно треба змінювати.

Загалом він підтримує ідею з прив’язкою до вартості нерухомості. Водночас наголошує на її проблемних моментах, а саме: хто і як формуватиме ціну на житло і де вона визначатиметься.

«Оцінити ринкову вартість об’єкту нерухомості зараз можна тільки в процесі купівлі-продажу. І залежить ціна від величезної кількості факторів – району, поверховості, інфраструктури, навіть панорами з вікна. Хто займатиметься цим питанням?» – розмірковує Марченко.

Як варіант, міністр пропонує залучити до цього процесу органи місцевого самоврядування. Їм доведеться створювати окремі установи, які й визначатимуть вартість житла.

Нещодавно у Раду подано законопроєкт, який передбачає зміну податку на нерухомість.

Пропонується визначити базою оподаткування оціночну вартість нерухомості або його частини, визначеної суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства.

Масова оцінка нерухомості в межах населеного пункту, результати якої використовуються для цілей оподаткування, проводиться раз на п'ять років, за межами населених пунктів – раз на 10 років.

Для нововведеного об'єкта нерухомості базою оподаткування є оціночна вартість на дату набуття права власності на об'єкт.

Ставку податку для житлової та нежитлової нерухомості встановлюють органи місцевого самоврядування залежно від розташування і типу нерухомості. Вона становить, відповідно, не більше 0,2% і 0,3% від оціночної вартості об'єкта за 1 кв. м.

Законопроєкт передбачає виключення всіх пільг зі сплати податку на нерухомість. Не обкладати податком пропонують тільки житлову нерухомість пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, неповнолітніх і недієздатних осіб, за умови, що вони володіють лише одним об'єктом нерухомості і його оціночна вартість не перевищує 300 (для міст понад 1 млн жителів) і 100 (менше 1 млн) мінімальних зарплат для квартир, і відповідно 600 і 250 «мінімалок» для будинків.

До слова, за рік ціни на житло в Україні зросли майже на 10%.