Єрмак не вірить у повернення Криму за Зеленського

Єрмак заявив, що Україна працюватиме над тим, аби за підтримки партнерів знайти шлях повернення тимчасово окупованого Росією Криму

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак не упевнений у тому, що Україні вдасться повернути Крим за часів Президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав в ефірі «1+1».

Відповідаючи на запитання, чи повернеться Крим, Єрмак сказав: «Абсолютно».

Але, за його словами, ніхто не може відповісти, коли це відбудеться і він не береться прогнозувати, що це станеться «за рік чи за два».

«За допомогою наших партнерів, шукаючи нестандартні шляхи, я упевнений, що нам вдасться це зробити. Це є ціллю, це є задачею для влади. І я вважаю, що і ми, і наступна влада, якщо це не відбудеться за нашу каденцію, повинні працювати над цим питанням (повернення Криму – ред.) і не забувати про нього», – додав Єрмак.

Глава ОП нагадав, що Володимир Зеленський заявив про створення платформи для деокупації Крим. Єрмак переконаний, що до неї долучаться багато країн. Зокрема, однією з перших про це заявила Туреччина під час нещодавнього візиту в цю країну президента України.

Водночас очільник Офісу наголосив, що «ніхто не вирішить наші питання за нас». Адже українці найбільше зацікавлені у тому, щоб Крим повернувся.



https://news.24tv.ua/yermak-vpevneniy-shho-ukrayina-poverne-krim-yak-novini-krimu_n1452507