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    Політика

    Єрмак не вірить у повернення Криму за Зеленського

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    Єрмак впевнений, що Україна поверне Крим - Єрмак не вірить у повернення Криму за Зеленського
    Єрмак впевнений, що Україна поверне Крим

    Єрмак заявив, що Україна працюватиме над тим, аби за підтримки партнерів знайти шлях повернення тимчасово окупованого Росією Криму

    Голова Офісу президента України Андрій Єрмак не упевнений у тому, що Україні вдасться повернути Крим за часів Президента Володимира Зеленського.

    Про це він сказав в ефірі «1+1».

    Відповідаючи на запитання, чи повернеться Крим, Єрмак сказав: «Абсолютно».

    Але, за його словами, ніхто не може відповісти, коли це відбудеться і він не береться прогнозувати, що це станеться «за рік чи за два».

    «За допомогою наших партнерів, шукаючи нестандартні шляхи, я упевнений, що нам вдасться це зробити. Це є ціллю, це є задачею для влади. І я вважаю, що і ми, і наступна влада, якщо це не відбудеться за нашу каденцію, повинні працювати над цим питанням (повернення Криму – ред.) і не забувати про нього», – додав Єрмак.

    Глава ОП нагадав, що Володимир Зеленський заявив про створення платформи для деокупації Крим. Єрмак переконаний, що до неї долучаться багато країн. Зокрема, однією з перших про це заявила Туреччина під час нещодавнього візиту в цю країну президента України.

    Водночас очільник Офісу наголосив, що «ніхто не вирішить наші питання за нас». Адже українці найбільше зацікавлені у тому, щоб Крим повернувся.


    https://news.24tv.ua/yermak-vpevneniy-shho-ukrayina-poverne-krim-yak-novini-krimu_n1452507

    Крим Україна влада
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