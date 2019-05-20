Клімкін заявив, що балотуватиметься у парламент самовисуванцем



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Клімкін заявив, що у нього є дуже багато різних ідей і він сподівається їх реалізувати

На сьогодні взагалі не бачу партійних проектів, які б за якістю людей і за якістю ідей були б дуже достойними, тому до пропозицій та ідей відкритий, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що він ніколи не був членом БПП і ставати не збирається, тому на наступні парламентські вибори піде самовисуванцем. Про це повідомлялють ЗМІ.

«Насправді, я членом БПП ніколи не був і ставати не збираюся. Я на сьогодні взагалі не бачу партійних проектів, які б за якістю людей і за якістю ідей були б дуже достойними, тому до пропозицій та ідей відкритий. Я вважаю, що потрібно бути ближче бути до людей, а не до списків. Навколо рідний Київ, я багато чого тут робив, тому самовисуванцем і все суперово», — сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку.

«У мене є дуже багато різних ідей, я сподіваюся їх реалізувати, тому я іду вперед, іду в політику. Іду до Верховної Ради України, звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, припципи, емоції і бачення, як іти далі», – розповів міністр.

Як повідомлялося, у Раді зареєстрували постанови про звільнення Клімкіна, Полторака, Луценка, Смолія та Грицака.