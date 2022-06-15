Зеленський розповів, на яких ділянках фронту є болісні втрати

Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше

У битві на Донбасі кардинальних змін не відбулось. Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

«Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч, як і раніше. Втрати болісні. Але потрібно триматись. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію. Тому Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями», – сказав президент.

Також болісні втрати – на Харківщині, де російські окупанти намагаються посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають.

«Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області.

Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні країни. Ключова мета – звільнення Херсона, і будемо рухатися до цього крок за кроком», – заявив Зеленський.

Зеленський також повідомив, що сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам.

Також президент анонсував перевірки логістики в армії.