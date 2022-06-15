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    Новини

    Зеленський розповів, на яких ділянках фронту є болісні втрати

    Військові продовжують тиснути на окупантів на півдні країни - Зеленський розповів, на яких ділянках фронту є болісні втрати
    Військові продовжують тиснути на окупантів на півдні країни
    фото з відкритих джерел

    Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше

    У битві на Донбасі кардинальних змін не відбулось. Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

    «Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч, як і раніше. Втрати болісні. Але потрібно триматись. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію. Тому Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями», – сказав президент.

    Також болісні втрати – на Харківщині, де російські окупанти намагаються посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають.

    «Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області.
    Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні країни. Ключова мета – звільнення Херсона, і будемо рухатися до цього крок за кроком», – заявив Зеленський.

    Зеленський також повідомив, що сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам.

    Також президент анонсував перевірки логістики в армії.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація звільнення #stoprussia
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    Зеленський розповів, на яких ділянках фронту є болісні втрати