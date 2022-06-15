Зеленський звернеться до лідерів НАТО під час саміту в Мадриді

За два тижні союзники зустрінуться для проведення історичного саміту трансформації у Мадриді

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив запрошення президенту України Володимиру Зеленському взяти участь у Мадридському саміті Альянсу. Відповідний документ оприлюднено на сайті НАТО.

«За два тижні союзники зустрінуться для проведення історичного саміту трансформації у Мадриді, та прийматимуть рішення, щоб підтримувати НАТО сильним у більш небезпечному світі. Сьогодні ми мали чудову дискусію щодо підготовки до нього, включаючи необхідність потужної підтримки для України - як короткострокової, так і на віддаленішу перспективу. Я з нетерпінням сподіваюся привітати президента Зеленського, який звернеться до лідерів НАТО під час нашого саміту в Мадриді», - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що у відповідь на російське вторгнення в Україну Альянс посилив свої оборонні спроможності, включаючи підвищення боєготовності сил та їх передову присутність. За словами Столтенберга, союзники готові захищати «кожен дюйм» території НАТО. У Мадриді вони погодять подальші кроки щодо зміцнення стратегічних позицій.

«Ми обговорили історичне подання Фінляндії й Швеції щодо приєднання до НАТО. Їхнє членство принесе їм більше безпеки, та зробить наш Альянс сильнішим. Я мав конструктивні переговори з президентом Нііністе та прем’єр-міністром Андерссон під час візиту до Фінляндії та Швеції на початку тижня. Я привітав серйозні кроки, які вже були зроблені у відповідь на занепокоєння Туреччини, включаючи боротьбу проти PKK (Робітнича партія Курдистану – ред.)», – додав генеральний секретар НАТО.

Як повідомлялося, 28-30 червня у Мадриді відбудеться черговий саміт НАТО, який розгляне сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Альянсу, та ухвалить нову Стратегічну концепцію.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну вже цього тижня.

Натомість Німеччина поки не підтверджує візит канцлера Олафа Шольца до Києва.

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