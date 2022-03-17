Зеленський розповів про наміри окупантів щодо мера Мелітополя

Іван Федоров відмовився від співпраці з окупантами

Хлопець витримав, як витримуємо ми всі, зазначив Зеленський про мера Мелітополя, який вже на свободі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, якими були наміри російських окупантів щодо мера міста Мелітополя Івана Федорова, якого було викрадено 11 березня. Про це Зеленський розповів під час звернення до українців проти ночі 17 березня.

Зеленський повідомив, що міського голову українського міста вдалося звільнити з полону.

«Іван Федоров на свободі. Говорив з ним сьогодні», – повідомив Зеленський.

Він також повідомив, що російські окупанти намагалися змусити мера Мелітополя співпрацювати.

«Намагалися схилити до колаборації. Але він наш хлопець, тому витримав, не здався», – зауважив президент.

Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

Як повідомляв Главком, 13 березня у відповідь на злочини російських окупантів у Мелітополі депутати міської ради звернулись до президента Володимира Зеленського та країн-членів НАТО з проханням запровадити безпольотну зону над Україною, а також вжити усіх заходів задля звільнення з полону законного мера Мелітополя Івана Федорова та інших цивільних мешканців.

16 березня ж Федорова звільнили з російського полону. Міського голову Мелітополя Івана Федорова вдалося звільнити з полону окупантів, обмінявши на дев'ятьох російських військових-строковиків.