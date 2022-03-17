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    Українська артилерія знищила базу рашистів на Чернігівщині (фото)

    Артилерія на Чернігівщині знищила тилову базу окупантів - Українська артилерія знищила базу рашистів на Чернігівщині (фото)
    Артилерія на Чернігівщині знищила тилову базу окупантів
    фото: facebook.com/kommander.nord

    Українські артилеристи знищили склад боєприпасів та паливозаправники окупантів

    У середу, 16 березня, українські захисники знищили базу російських окупантів на Чернігівщині. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

    «Склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників орків на Чернігівщині зустрівся із майстрами ландшафтного дизайну. Наша артилерія працює кучно і красиво», – йдеться в дописі з фото.

    Упродовж доби 16 березня протиповітряна оборона України знищила щонайменше 10 повітряних цілей російських окупантів.

    Як повідомляє Міноборони Великої Британії, ЗСУ нищать ворога і зривають просування окупантів Україною.

    Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

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    Теги: окупанти ЗСУ Міноборони Чернігівщина
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    Українська артилерія знищила базу рашистів на Чернігівщині (фото)