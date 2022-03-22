Зеленський розповів, що хоче сказати Путіну

Питання повернення під український контроль окупованих Криму й Донбасу Зеленський назвав «важкою історією для всіх»

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що готовий говорити з главою країни–агресора Путіним. Про це йдеться в його інтерв'ю «Суспільному».

Питання повернення під український контроль окупованих Криму й Донбасу Зеленський назвав «важкою історією для всіх».

«І щоб там знайти якийсь вихід, треба зробити цей перший крок, про який я сказав: гарантії безпеки, закінчення війни. Тому що все дуже гаряче. І тому закінчиться цей блок, і після цього давайте говорити. На першій зустрічі з президентом Росії я готовий підіймати ці питання, вони актуальні, для нас вони важливі – про окуповані території. Але я впевнений, що це рішення буде не в цю зустріч. Тому що, якщо бути повністю відвертим, й у питаннях гарантії безпеки ми будемо говорити про конституційні зміни, зміни українського законодавства. А якщо ми будемо про це говорити, то це у будь–якому випадку буде вирішуватись не тільки президентом. Цей достатньо довгий процес буде вирішуватись і Радою, і народом України», – зазначив глава держави.

Він також сказав, що у випадку зустрічі з Путіним «прямо зараз» не було б жодних «закликів та історичних промов».

«Я буду дуже детально з ним проговорювати всі питання, не залишаючи можливості до майбутніх ризиків нашої держави. Я буду намагатися пройти все, що бентежить і чим незадоволена РФ, і скажу все, що думає український народ. Детально. Якщо в мене буде можливість і у Росії буде бажання, то ми пройдемо усі питання. Вирішимо ми їх всі? Ні. Але шанс, що частину зможемо – хоча б зупинити війну. Без вирішення неможливо», – вважає Зеленський.

Путін, додає він, «знищуючи нас, знищує себе».

Також президент заявив, що остаточно компроміси на переговорах між Україною та Росією буде вирішувати всеукраїнський референдум, це стосується питань гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Увечері 21 березня, наприкінці 26-го доби героїчного протистояння Українського народу російським окупантам президент Володимир Зеленський звернувся до жителів українських міст.

Нагадаємо, триває 26-й день героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

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