Зеленський розповів, які території вдалося звільнити від окупантів
Загалом понад тисячу населених пунктів звільнені, зазначив президент
Президент Володимир Зеленський розповів, які українські території вдалося звільнити від ворога. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.
Президент нагадав, що вдалося вибити ворога з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини, значної частину Харківщини.
«Сьогодні вже 110-й день нашої оборони. І коли це говориш – 110-й день – розумієш, який великий шлях ми пройшли. Вдалося вибити ворога з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Вдалося звільнити значну частину Харківщини. Загалом понад тисячу населених пунктів звільнені», – сказав глава держави.
За його словами, українським захисникам вдалося зупиненити наступ окупантів на півдні України.
«Так, вони (росіяни. – ред.) досі хочуть зруйнувати і Миколаїв, і Запоріжжя, і міста Дніпропетровщини. Їм поки що вистачає сил, щоб бити з артилерії по Зеленодольську й Гуляйполю», – зазначив Зеленський.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса залишається мішенню російських окупантів.