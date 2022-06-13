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    Новини

    Зеленський розповів, які території вдалося звільнити від окупантів

    Зеленський перелічив, які території вдалося звільнити від ворога - Зеленський розповів, які території вдалося звільнити від окупантів
    Зеленський перелічив, які території вдалося звільнити від ворога
    фото: Офіс президента

    Загалом понад тисячу населених пунктів звільнені, зазначив президент

    Президент Володимир Зеленський розповів, які українські території вдалося звільнити від ворога. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

    Президент нагадав, що вдалося вибити ворога з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини, значної частину Харківщини.

    «Сьогодні вже 110-й день нашої оборони. І коли це говориш – 110-й день – розумієш, який великий шлях ми пройшли. Вдалося вибити ворога з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Вдалося звільнити значну частину Харківщини. Загалом понад тисячу населених пунктів звільнені», – сказав глава держави.

    За його словами, українським захисникам вдалося зупиненити наступ окупантів на півдні України.

    «Так, вони (росіяни. – ред.) досі хочуть зруйнувати і Миколаїв, і Запоріжжя, і міста Дніпропетровщини. Їм поки що вистачає сил, щоб бити з артилерії по Зеленодольську й Гуляйполю», – зазначив Зеленський.

    Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса залишається мішенню російських окупантів.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти Одеса війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів, які території вдалося звільнити від окупантів