Розстріл Майдану: обміняний ексберкутівець воює за «ДНР»

Прокурор Земсков: Контррозвідка не має інформації щодо діяльності інших двох обвинувачених – Янішевського та Аброськіна

Обміняний ексберкутівець Сергій Зінченко, обвинувачений у масових розстрілах на Інститутській, зараз служить за контрактом у так званому Першому армійському корпусі «ДНР». Про це під час судового засідання у справі про розстріли на Інститутській заявив прокурор Ігор Земсков, повідомляє Watchers Media.

«Зінченко наразі проходить службу за контрактом в так званому першому армійському корпусі «ДНР». Крім того, він активно веде сторінку у соцмережі Фейсбук, куди викладає фотографії. Завдяки аналізу нам вдалося встановити, що це фото з Донецька. Зокрема, є фото з минулого року з парку Шевченка у Донецьку. Також за місяць до цього засідання на сторінці в Зінченка були пости на честь так званого Дня перемоги», — заявив під час виступу Земсков.

У коментарі він додав, що інформацію про службу за контрактом прокуратура отримала у січні 2020 року.

«Це оперативна розвідувальна інформація, яку ми отримали в січні минулого року. Українська контррозвідка встановила також точну адресу проживання Зінченка — включно з вулицею і квартирою, в якій він мешкає. Крім того, ми знаємо, що він захоплюється спортивним клубом «Верес» і, припускаємо, його відвідує», – заявив Земсков

На питання, чи має прокуратура інформацію щодо діяльності інших обвинувачених, Земсков відповів негативно.

«Контррозвідка не має інформації щодо діяльності інших двох обвинувачених – Янішевського та Аброськіна. Однак ми точно знаємо, що вони перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і заявляли про намір отримати паспорти. Ми припускаємо, що йдеться або про документи Російської Федерації, або про документи так званої ДНР», – пояснив Земсков.

Як відомо, п’ятьох обвинувачених у масових розстрілах на Інститутській – Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтури, Олександра Маринченка та Олега Янішевського, – віддали до ОРДіЛО під час обміну в грудні 2019 року. Тоді Україна повернула 76 своїх громадян в обмін на понад 120 людей, якими цікавилися проросійські бойовики.

В подальшому двоє обвинувачених – Маринченко і Тамтура – повернулися до України. Інші троє, як припускає прокуратура, лишилися на окупованій території Донбасу.

В листопаді минулого року Святошинський районний суд виділив матеріали щодо Зінченка, Аброськіна та Янішевського в окреме судове провадження, яке зупинив. Справу щодо Маринченка і Тамтури продовжили слухати у звичному режимі.

Тим часом, київський апеляційний суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього начальника Головного управління МВС у Києві.

Це дозволить проводити слідчі дії щодо підозрюваного за його відсутності, повідомляє Офіс генпрокурора. «Екскерівник київської міліції підозрюється в скоєнні з 18 по 20 лютого 2014 у складі злочинного угруповання, до якої входили колишній президент і низка керівників правоохоронних органів, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищенні влади і службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств і замахів на умисні вбивства, умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту», – йдеться у повідомленні.