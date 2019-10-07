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    Зеленський скоротив штат Націнституту стратегічних досліджень

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    Зеленський скоротив штат Націнституту стратегічних досліджень

    Раніше в Націнституті працювало 260 штатних працівників

    Президент Володимир Зеленський скоротив штат Національного інституту стратегічних досліджень.

    Про це йдеться в тексті указу №737/2019 від 7 жовтня.

    «Затвердити граничну чисельність працівників Національного інституту стратегічних досліджень у кількості 234 штатних одиниці», - говориться в тексті указу.

    Також на зміну статті 2 Указу Президента України від 16 грудня 2002 року №1158 «Питання Національного інституту стратегічних досліджень» затверджено нову редакцію Статуту Національного інституту стратегічних досліджень.

    Раніше в Націнституті працювало 260 штатних працівників. Таким чином Зеленський зменшив кількість працівників на 26 осіб.

    До слова, президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку.

    політика Володимир Зеленський президент Офіс президента
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