Зеленський скоротив штат Націнституту стратегічних досліджень



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Раніше в Націнституті працювало 260 штатних працівників

Президент Володимир Зеленський скоротив штат Національного інституту стратегічних досліджень.

Про це йдеться в тексті указу №737/2019 від 7 жовтня.

«Затвердити граничну чисельність працівників Національного інституту стратегічних досліджень у кількості 234 штатних одиниці», - говориться в тексті указу.

Також на зміну статті 2 Указу Президента України від 16 грудня 2002 року №1158 «Питання Національного інституту стратегічних досліджень» затверджено нову редакцію Статуту Національного інституту стратегічних досліджень.

Раніше в Націнституті працювало 260 штатних працівників. Таким чином Зеленський зменшив кількість працівників на 26 осіб.

До слова, президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку.