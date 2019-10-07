Зеленський відвідає Латвію наступного тижня
Глава МЗС розповів, про що Зеленський говоритиме із президентом Латвії
Президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку.
Про це розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільної з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом пресконференції.
«Ми найближчим часом плануємо візит президента України в Ригу, я думаю це буде найближчого тижня», - сказав він.
«Є багато питань двосторонньої взаємодії, взаємодії в ЄС і ПАРЄ тощо», - додав Пристайко.
Зазначимо, міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Рінкевичс 7-8 жовтня з офіційним візитом перебуває в Україні.
До слова, раніше у ПАРЄ створили неформальну групу «Балтік+» у відповідь на повернення Росії. До неформальної групи увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія.