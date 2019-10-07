Зеленський відвідає Латвію наступного тижня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Володимир Зеленський приїде в Ригу

Глава МЗС розповів, про що Зеленський говоритиме із президентом Латвії

Президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку.

Про це розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільної з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом пресконференції.

«Ми найближчим часом плануємо візит президента України в Ригу, я думаю це буде найближчого тижня», - сказав він.