  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський відвідає Латвію наступного тижня

    • Розсилка
    Президент Володимир Зеленський приїде в Ригу&nbsp; - Зеленський відвідає Латвію наступного тижня
    Президент Володимир Зеленський приїде в Ригу 

    Глава МЗС розповів, про що Зеленський говоритиме із президентом Латвії

    Президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку.

    Про це розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільної з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом пресконференції.

    «Ми найближчим часом плануємо візит президента України в Ригу, я думаю це буде найближчого тижня», - сказав він.

    За його словами, саме для узгодження питань, які обговорять глави двох держав, і відбулася сьогодні зустріч глав МЗС України та Латвії.

    «Є багато питань двосторонньої взаємодії, взаємодії в ЄС і ПАРЄ тощо», - додав Пристайко.

    Зазначимо, міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Рінкевичс 7-8 жовтня з офіційним візитом перебуває в Україні.

    До слова, раніше у ПАРЄ створили неформальну групу «Балтік+» у відповідь на повернення РосіїДо неформальної групи увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія.

    МЗС ЄС ПАРЄ Латвія Володимир Зеленський Україна Вадим Пристайко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ