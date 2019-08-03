Зеленський сьогодні відвідає Львівщину



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Зеленський візьме участь у нараді щодо розвитку медичного туризму в Україні

Президент візьме участь у нараді щодо розвитку медичного туризму в Україні

Сьогодні, третього серпня, президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Львівської області. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Президент візьме участь у нараді щодо розвитку медичного туризму в Україні.

Як повідомлялось, вчора Зеленський відвідав Івано-Франківську область. Так, на початку візиту до Івано-Франківська Володимиру Зеленському презентували Івано-Франківський міжнародний аеропорт та розповіли про необхідність його реконструкції.

Крім того, Зеленський добився від народного депутата Андрія Іванчука(фракція «Народний фронт») фінансування з приватних коштів будівництва дороги до села Космач.