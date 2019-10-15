Латвія конфіскувала понад $30 млн, які пов’язують з оточенням Януковича



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Кошти у 2015 році були заарештовані у рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги

Суд у Латвії прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів, які пов’язують з оточенням експрезидента України Віктора Януковича.

Про це 15 жовтня повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

«Завдяки спільним зусиллям Генеральної прокуратури України та компетентних органів Латвійської Республіки латвійський суд прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів, які пов’язують з колишніми українськими високопосадовцями, та ухвалено рішення про їх конфіскацію», - говориться у повідомленні.

В ГПУ заявили, що зазначені кошти на початку 2015 року були заарештовані у рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги.

«Питання повернення злочинних активів в Україну буде вирішуватися на міжурядовому рівні», - повідомили в ГПУ.

До слова, президент Володимир Зеленський цього тижня відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку.

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