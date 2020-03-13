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    Зеленський сьогодні звернеться до українців

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    Володимир Зеленський готує звернення - Зеленський сьогодні звернеться до українців
    Володимир Зеленський готує звернення

    Ймовірно, темою звернення президента стане поширення коронавірусу

    Сьогодні, за годину-дві, планується звернення президента України Володимира Зеленського до українців. Про це повідомили в Офісі президента, пише УНН.

    «Сьогодні очікується звернення президента України до українців», - повідомив співрозмовник в Офісі президента.

    Ймовірно, темою звернення стане поширення коронавірусу. 

    В Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу . 

    Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

    Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан. У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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