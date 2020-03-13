МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рейси до Рима скасовано до 8 квітня

Пасажири скасованих рейсів можуть звернутися для переоформлення або повернення коштів за квиток

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України призупинить польоти в італійські міста Рим та Мілан з 15 березня через поширення коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

«З причини загострення ситуації в Італії, пов'язаної з поширенням Covid-19, МАУ призупиняє виконання рейсів з Києва до Рима і Мілана», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що рейси PS305/306 між Києвом і Римом будуть скасовані у період з 15 березня 2020 по 8 квітня 2020, а рейси PS311/312 між Києвом і Міланом будуть скасовані у період з 15 березня 2020 по 14 квітня 2020.

Раніше були скасовані рейси PS335/336 між Києвом і Венецією на період з 12 березня 2020 по 12 квітня 2020.

«Пасажири скасованих рейсів можуть звернутися для переоформлення або повернення коштів за квиток (або його невикористану частину) за місцем придбання квитка.

У зв'язку з великою кількістю звернень до авіакомпанії по всіх каналах комунікації, час очікування відповіді наразі істотно вищий аніж зазвичай», - поінформували в авіакомпанії.

Як повідомлялося, 12 березня ввечері до «Борисполя» прибув літак з Мілана, частина пасажирів якого кашляли та вживали жарознижувальні препарати.

Медичними працівниками визначеної лікарні було проведено дослідження трьох осіб з борту літака Мілан – Київ. За підсумками дослідження швидкими тестами на IgG/IgM до вірусу SARS-nCoV-2019 були отримано негативні результати, тобто коронавірус в осіб не виявлено.

Також МОЗ України повідомило, що вже отримано список усіх пасажирів, які були на борту літака з Мілану, на якому потенційно були хворі люди.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

13 березня на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву у Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, яка померла.

Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.

«За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу Covid-2019 в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40–49-річних - відповідно 0,3%; для 50–59-річних – 1,3%; для 60–69-річних – 3,4%, для 70–79-річних – 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%», – сказано у повідомленні.

Тому у МОЗ повідомили, що люди похилого віку є в групі ризику, найкращою профілактикою захворювання на Covid-19 для них є обмеження пересування країною та поїздок за кордон.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

Читайте також:



