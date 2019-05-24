Зеленський видав указ про подолання наслідків негоди у Карпатському регіоні



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Зеленський просить владу на місцях забезпечити ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Відповідний указ №325/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

«З метою вжиття невідкладних заходів для подолання наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої стихійним лихом на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей, що призвело до руйнувань та пошкодження житлових будинків, транспортної інфраструктури, систем енергозабезпечення, зв’язку, заподіяння іншої шкоди, з метою захисту життя і здоров’я людей, надання їм допомоги постановляю», - йдеться в указі.

Відтак, указом доручено Кабінету Міністрів України невідкладно:

1) забезпечити належну координацію та взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань подолання наслідків, спричинених надзвичайною ситуацією, посилення контролю за реалізацією заходів щодо подолання таких наслідків;

2) вирішити в установленому порядку питання фінансування та забезпечення необхідними ресурсами для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків, спричинених надзвичайною ситуацією, нормалізації обстановки на постраждалих територіях;

З) разом із Закарпатською та Івано-Франківською обласними державними адміністраціями:

забезпечити ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, в тому числі проведення аварійно-рятувальних, ремонтних, будівельних робіт для відновлення житлових будинків, транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства, інженерних споруд і комунікацій, організувати проведення у повному обсязі протипаводкових робіт;

забезпечити населення питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами, предметами першої необхідності;

здійснювати оперативне, повне інформування населення про обстановку на постраждалих територіях і заходи, що вживаються для подолання наслідків надзвичайної ситуації та нормалізації життєдіяльності.

2. Запропонувати органам місцевого самоврядування Закарпатської та Івано-Франківської областей вирішити в установленому порядку питання фінансування, надання необхідної допомоги для подолання наслідків надзвичайної ситуації на постраждалих територіях.

Як зазначається, указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше Зеленський висловив співчуття у зв’язку із трагічною загибеллю 62-річного жителя Івано-Франківщини Бориса Когуча. 20 травня чоловік послизнувся, розчищаючи стічну канаву до річки, впав у воду та зник. Його тіло знайшли в Калуші, в річці Млинівка.

У прес-службі повідомили, що Зеленський провів розмову з очільниками областей, що потерпіли від повені: виконувачем обов’язків голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославом Галасом, головою Івано-Франківської ОДА Олегом Гончаруком та головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним.

Нагадаємо, на території Івано-Франківської області станом на 14:00 24 травня залишаються підтопленими 65 дворогосподарств в дев’яти населених пунктах. Також внаслідок інтенсивних опадів підтоплені 37 житлових будинків у Закарпатській області.

За даними Закарпатської ОДА, головною причиною виникнення паводку на Закарпатті є аномально великі опади: упродовж двох днів випало 120 мм, а це місячна норма.