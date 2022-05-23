Зеленський відзначив 26-ту артбригаду імені генерал-хорунжого Дашкевича

Президент відзначив бригаду почесною відзнакою «За мужність та відвагу»

Президент України Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 26 артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Відповідний указ №356/2022 опублікований на сайті глави держави.

«З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України постановляю: відзначити почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 26 артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ Збройних сил України», – ідеться в указі.

До слова, президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових нагородами. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був відзначений нагородою перший кавалер «Хреста бойових заслуг».