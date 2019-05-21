Зеленський викликав Полторака на Банкову



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Степан Полторак, міністр оборони України

Полторак пояснив журналістам, чому 20 травня подав рапорт про звільнення

Міністра оборони України Степана Полторака викликав до себе новий президент України Володимир Зеленський. Про це у вівторок під Адміністрацією президента розповів журналістам сам Полторак, передає УНН.

Так, на питання про те, чому він сьогодні прийшов до Адміністрації президента, Полторак відповів, що його «викликав президент України».

Нагадаємо, напередодні Полторак подав заяву на ім'я президента України Володимира Зеленського про свою відставку. Сьогодні Степан Полторак пояснив журналістам, чому 20 травня подав рапорт про звільнення.

«Я рішення таке для себе прийняв, про це сказав президенту ще позавчора, до інавгурації, що я завтра напишу заяву про звільнення. Я не міг її написати раніше, тому що Володимир Олександрович став президентом тільки вчора», - сказав Полторак.

Він зазначив, що після інавгурації дочекався, коли Зеленський став президентом України, тоді подав йому рапорт на звільнення.

«Тому що я поважаю його конституційне право визначатись із міністром оборони, і подавати пропозиції до Верховної Ради на призначення», - сказав міністр.

На питання журналіста про те, чи планує Полторак далі йти в політику, він сказав, що «ще не вирішив».



