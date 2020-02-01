На Донбасі російські окупанти вбили військового медика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військовий медик Клавдія Ситник Фото: Facebook

24 лютого у Клавдії Ситник мав бути день народження

На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу російськими окупантами загинула військовий медик Клавдія Ситник.

Про це повідомила журналістка Яніна Соколова у Facebook.

«Обстріл під Новотошківським. Пострілом у груди терористи вбили військового медика Клавдію Ситник», – написала Соколова.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ООС.

«На жаль, інформація про загибель дівчини-медика під Новотошківкою сьогодні, 1.02.2020 – підтвердилась. Це – 33-річна Клавдія Ситник. Загинула від осколкового поранення в груди. Як боляче. Дуже боляче. Спочивай з миром, Героїня! Вічна Слава Тобі у віках!», – написав блогер Приходько.

Журналістка Ольга Матвієнко додала, що 24 лютого у Клавдії Ситник мав бути день народження.

«Клавдія Ситник, військова медик в/ч 1302, загинула сьогодні, 1 лютого, в районі Новотошківки. Російські виродки обстріляли ВОП зі станкових мінометів АГС-17. Клавдія Ситник отримала смертельне осколкове поранення. Захисниці було 33 роки. 24 лютого мав бути День народження», – написала Матвієнко.

Нагадаємо, окупанти залишили без світла населений пункт на Луганщині.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики гатять поблизу семи населених пунктів.