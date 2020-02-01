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    Події в Україні

    На Донбасі російські окупанти вбили військового медика

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    <p>Військовий медик Клавдія Ситник</p> - На Донбасі російські окупанти вбили військового медика

    Військовий медик Клавдія Ситник

    Фото: Facebook

    24 лютого у Клавдії Ситник мав бути день народження

    На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу російськими окупантами загинула військовий медик Клавдія Ситник.

    Про це повідомила журналістка Яніна Соколова у Facebook.

    «Обстріл під Новотошківським. Пострілом у груди терористи вбили військового медика Клавдію Ситник», – написала Соколова.

    Інформацію підтвердили у пресслужбі ООС.

    «На жаль, інформація про загибель дівчини-медика під Новотошківкою сьогодні, 1.02.2020 – підтвердилась. Це – 33-річна Клавдія Ситник. Загинула від осколкового поранення в груди. Як боляче. Дуже боляче. Спочивай з миром, Героїня! Вічна Слава Тобі у віках!», – написав блогер Приходько.

    Журналістка Ольга Матвієнко додала, що 24 лютого у Клавдії Ситник мав бути день народження.

    «Клавдія Ситник, військова медик в/ч 1302, загинула сьогодні, 1 лютого, в районі Новотошківки. Російські виродки обстріляли ВОП зі станкових мінометів АГС-17. Клавдія Ситник отримала смертельне осколкове поранення. Захисниці було 33 роки. 24 лютого мав бути День народження», – написала Матвієнко.

    Нагадаємо, окупанти залишили без світла населений пункт на Луганщині.

    Як повідомлялося, на Донбасі бойовики гатять поблизу семи населених пунктів.

    окупанти бойовики на Донбасі обстріл
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