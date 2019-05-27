В Одесу прибув американський сенатор для обговорення питання звільнення українських моряків



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Протягом візиту Ленкфорд зустрінеться з командувачем Військово-морських сил України Ігорем Воронченком

Сенатор США Джеймс Ленкфорд прибув до Одеси обговорити питання звільнення захоплених Росією у Керченській протоці українських моряків.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Протягом візиту Ленкфорд зустрінеться з командувачем Військово-морських сил України Ігорем Воронченком, начальником Південного регіонального управління Державної прикордонної служби генерал-лейтенантом Сергієм Косіком і представниками Національної поліції й обговорить плани щодо звільнення військовополонених українських моряків.

«Я був в Україні кілька разів, але ще ніколи не був в Одесі. Це виключно важлива частина Україна, в тому числі в економічному плані. Я знаю, що серця усіх українців і в тому числі жителів Одеси чекають на повернення моряків, яких захопили росіяни. Ми також чекаємо на їхнє швидке повернення. Ми продовжуємо співпрацю із Україною в інтересах свободи, вільної преси, діалогу з питань віри й економічного співробітництва», — заявив сенатор-республіканець.

Нагадаємо, 27 травня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не планує звільняти 24-х українських моряків: вони залишаться під вартою, попри рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

Україна очікує, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ Трибуналу.

В українському МЗС наголошують, що Росія порушила основний принцип імунітету військових кораблів, гарантований Конвенцією ООН з морського права, адже судна «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» затримали в територіальних водах України.

Також зазначається, що дії Росії в будь-якому випадку порушували б Конвенцію, навіть якщо б йшлося про територіальні води Росії — військові кораблі та їхні екіпажі не можуть бути заарештовані силовиками іноземних держав та піддані юрисдикції іноземних судів.

Росія позбавила Україну кораблів, що використовуються для підтримки національної оборони.

Водночас, Росія продовжує наполягати, що Трибунал не мав розглядати позов України щодо моряків.