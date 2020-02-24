Зеленський втрачає підтримку українців: свіжа соціологія графіка



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Президент Володимир Зеленський

Рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року ˗ тоді йому довіряли 79% громадян

У лютому 2020 року рейтинг чинного президента Володимира Зеленського істотно похитнувся. Якби вибори президента проводилися найближчим часом, то Зеленського обрали би лише 40% опитаних.

Такі дані оприлюднив Центр Разумкова за підсумками проведеного 13-17 лютого соціологічного опитування.

«Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (40% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме)», - йдеться в повідомленні.

Згідно з дослідженням, 15% мають намір голосувати за Юрія Бойка, 13,5% – Петра Порошенка, 10% – за Юлію Тимошенко.

Крім того в дослідженні йдеться, що у лютому 2020 року президенту Зеленському довіряють 51,5% українців, не довіряють – 41%. Соціологи відзначають, що рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%.

Також у лютому значно знизилася частка тих, хто вважають, що дії Зеленського в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів (37% проти 54,5% у вересні 2019 року), і значно зросла кількість українців, які вважають, що дії президента спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення (41% проти 24,5% у вересні).

Опитування проходило з 13 по 17 лютого серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, раніше Центр Разумкова оприлюднив лослідження, згідно з якими українці найбільше довіряють військовим та рятувальникам, а найменше – чиновникам та судам.

Також згідно із дослідженням більше половини українців вважають, що події в країні рухаються у неправильному напрямку.

Також нагадаємо, що електоральні настрої українців щодо парламентських політичних сил розподілились таким чином: якби вибори до Верховної Ради відбувалися наступної неділі, то 30,1% респондентів проголосувало б за партію «Слуга народу». На другому місці – партія «Європейська Солідарність», за яку готові проголосувати 10,1% опитаних. За партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 10% опитаних. За ВО «Батьківщина» - 8,1%. За партію «Голос» – 2,5%.

Раніше соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати дослідження суспільних настроїв, проведеного 22-26 січня 2020 року. «Главком» публікує результати дослідження, згідно з яким рейтинг політичних сил очолює партія «Слуга народу»: 42,2% серед тих, хто визначився та має намір голосувати.