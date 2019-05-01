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    Зеленський втратить підтримку, якщо поступиться Путіну – Волкер

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    <span>Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер</span> - Зеленський втратить підтримку, якщо поступиться Путіну – Волкер
    Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер

    Волкер бачить можливість вирішити ситуацію з Донбасом за допомогою миротворців

    Новообраний президент України Володимир Зеленський ризикує втратити підтримку українців, якщо вирішить досягти врегулювання на Донбасі, відмовившись від частини територій на користь Росії. Про це в інтерв'ю угорському valaszonline заявив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер.

    «Зрозуміло, що ставлення до Зеленського зміниться дуже швидко, якщо він запропонує зробити це (віддати частину територій. - ред.). Він, по суті, сказав зворотне. Він сказав, що наполягатиме на повному відновленні суверенітету і територіальної цілісності України, і він підтримує процес, який вже йде для цього», - сказав Волкер.

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    «Інакше він дуже швидко налаштує людей проти себе», - додав дипломат.

    На його думку, сторонам необхідно розвивати пропозицію про скерування на Донбас миротворчої місії ООН, тому що це «найкращий шлях вперед».

    «Україні необхідно продовжувати нарощувати економічні, політичні реформи, реформи сектору безпеки, як і стійкість країни. Ми сподіваємося, що ефективний процес припинення війни на сході можливий, що Росія може забезпечити мир. Утім, чи зробить це Росія, або ж ні, однаково потрібно допомагати Україні ставати успішною і стійкою країною», - зазначив Волкер.

     

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    Росія Донбас Путін Володимир Зеленський окуповані території Курт Волкер
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