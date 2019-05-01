Глава МЗС Латвії: Роздача Кремлем паспортів – тиха анексія



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Україна, Грузія та Молдова потребують сьогодні підтримки не лише у здійсненні реформ, а й у протидії російській агресії, вважає Едгар Рінкевичс

Рішення Москви про спрощення процедури видачі російських паспортів жителям окупованої частини Донбасу є спробою тихої анексії, що потребує рішучої реакції ЄС.

Таку думку на прес-конференції у Варшаві висловив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс, передає Укрінформ.

«Це повністю неприпустимо, це є спробою здійснення тихої анексії. Я вважаю, що всі країни регіону мусять у цій справі бути об’єднаними, і ми потребуємо значно сильнішої, рішучішої реакції ЄС на такі дії», - наголосив Рінкевичс.

Він підкреслив, що Україна, Грузія та Молдова потребують сьогодні підтримки не лише у здійсненні реформ, а й у протидії російській агресії.

Міністр, який завітав до Варшаві з нагоди 15-річчя приєднання до ЄС десяти країн, також подякував Польщі за військову присутність у Латвії у рамках контингенту НАТО.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.