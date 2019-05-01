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    Економіка та фінанси

    За рік з Росії виїхали сім тисяч мільйонерів

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    Станом на квітень&nbsp;в Росії нараховувалося більше 163 тисяч мільйонерів - За рік з Росії виїхали сім тисяч мільйонерів
    Станом на квітень в Росії нараховувалося більше 163 тисяч мільйонерів

    Росія займає друге місце по відтоку з країни багатіїв, поступаючись лише Китаю

    За 2018 рік Росію покинули сім тисяч доларових мільйонерів. Такі дані наводяться в дослідженні Global Wealth Migration Review консалтингової компанії New World Wealth, пише Lenta.ru

    Росія займає друге місце по відтоку з країни багатіїв, поступаючись лише Китаю, який залишили 15 тисяч мільйонерів. На третьому місці Індія, звідки поїхали п'ять тисяч найбагатших громадян, далі йдуть Туреччина (чотири тисячі) і Франція (три тисячі).

    Найчастіше мільйонери емігрують до Австралії, там за рік приплив склав 12 тисяч чоловік. На другому місці США - 10 тисяч чоловік, третє місце дісталося Канаді, яка отримала чотири тисячі мільйонерів.

    У квітні повідомлялося, що в Росії нараховується більше 163 тисяч мільйонерів, при цьому більше чверті свого сукупного стану вони зберігають в готівці. Така частка більш ніж удвічі вища за аналогічний показник в Європі (12%) і майже в три рази більша показника в США (9%).

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