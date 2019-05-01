Треба анулювати українські паспорти мешканцям Донбасу, котрі отримають російське громадянство - Гримчак



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Дестабілізувати ситуацію та легалізувати бойовиків – це мета видачі російських паспортів на Донбасі, вважає Юрій Гримчак

Громадяни України в ОРДЛО, які отримають паспорти Росії, ризикують позбутися громадянства України. Про це сказав заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак в коментарі 5 каналу.

«Конституція України говорить, що українець повинен мати лише одне громадянство - громадянство України, тому ті люди, які отримуватимуть або отримують уже громадянство РФ, можуть втратити громадянство України», - нагадав Гримчак.

«І я думаю, що так треба буде робити - анулювати паспорти України, паспорти закордонні, внутрішні і так далі», - додав він.

Він впевнений, що видача російських паспортів жителям українського Донбасу призведе до того, що РФ у майбутньому матиме підстави заявити, що захищає на сході України своїх громадян.

Також, за словами Гримчака, наявність паспорта РФ допоможе уникнути кримінального переслідування Україною співробітників окупаційної адміністрації «ДНР/ЛНР».

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.