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    Зеленський закликав українців купувати поштову марку з російським військовим кораблем

    Володимир Зеленський сфотографувався з маркою, яка присвячена захисникам Зміїного - Зеленський закликав українців купувати поштову марку з російським військовим кораблем
    Володимир Зеленський сфотографувався з маркою, яка присвячена захисникам Зміїного
    фото: zelenskiy_official /Instagram

    Лідер України вкотре нагадав, що у Росії та її окупантів лише один шлях: по курсу російського військового корабля

    Президент України Володимир Зеленський прорекламував нову поштову марку, присвячену захисникам острова Зміїний. Фотографію з поштовими марками він показав у своєму Instagram.

    «Користуйтеся й пам’ятайте, що у «русского воєнного корабля» завжди лише один напрямок», − написав Зеленський.

    Він також додав, що фраза, яка стала символом незламності українських захисників, тепер зображена і на поштових марках.

    Зауважимо, що «Укрпошта» 12 квітня презентувала та ввела в обіг перші в умовах воєнного стану поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді …!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну 24 лютого стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти Росії.

    Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!», випущена «Укрпоштою» в двох номіналах - для оплати поштових відправлень по Україні (номінал F, еквівалент 23 грн) та для оплати відправлень, що прямують за кордон (номінал W, еквівалент $1,5).

    До марки випущено конверт «Перший день», тираж – 20 тис. прим.

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    «Укрпошта випустила нову марку»

    «Укрпошта випустила нову марку»

    Раніше повідомлялося, що державна компанія «Укрпошта» більше не випускатиме поштові марки та марковані конверти з літерними номіналами V і Z.


    Теги: війна Укрпошта Володимир Зеленський #stoprussia
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    Зеленський закликав українців купувати поштову марку з російським військовим кораблем