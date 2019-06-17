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    Зеленський запросив великий французький бізнес до України

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    Зеленський запросив великий французький бізнес до України

    Зеленський у Парижі провів зустріч із флагманами французького бізнесу

    Президент України Володимир Зеленський обговорив із флагманами французького бізнесу конкретні проекти, які можна буде реалізувати в нашій країні.

    Про це інформує пресслужба глави держави.

    «Зокрема, йдеться про запрошення на ринок великих французьких автомобільних компаній, масштабний проект електричної станції у Чорнобильській зоні, розширення мереж гіпермаркетів, логістичні та транспортні проекти», - зазначається в повідомленні.

    Президент наголосив, що нова українська влада працюватиме над поліпшенням інвестиційного клімату та захистом бізнесу. А від французьких підприємців потрібні якісний товар, чесна конкуренція та створення робочих місць в Україні, зазначив глава держави.

    «Я зроблю все можливе, щоб ви знайшли місце на українському ринку», – запевнив Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про прогрес у мінському процесі.

    Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину.

    17 червня президент відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

    Тим часом перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон.

    бізнес ринок Володимир Зеленський президент влада
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