Зеленський запросив великий французький бізнес до України



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Зеленський у Парижі провів зустріч із флагманами французького бізнесу

Президент України Володимир Зеленський обговорив із флагманами французького бізнесу конкретні проекти, які можна буде реалізувати в нашій країні.

Про це інформує пресслужба глави держави.

«Зокрема, йдеться про запрошення на ринок великих французьких автомобільних компаній, масштабний проект електричної станції у Чорнобильській зоні, розширення мереж гіпермаркетів, логістичні та транспортні проекти», - зазначається в повідомленні.

Президент наголосив, що нова українська влада працюватиме над поліпшенням інвестиційного клімату та захистом бізнесу. А від французьких підприємців потрібні якісний товар, чесна конкуренція та створення робочих місць в Україні, зазначив глава держави.

«Я зроблю все можливе, щоб ви знайшли місце на українському ринку», – запевнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про прогрес у мінському процесі.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину.

17 червня президент відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

Тим часом перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон.