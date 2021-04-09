  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Служба безпеки підтвердила арешт яхти Медведчука

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Суд наклав арешт на одне з суден, що належить Віктору Медведчуку - Служба безпеки підтвердила арешт яхти Медведчука
    Суд наклав арешт на одне з суден, що належить Віктору Медведчуку
    Фото з відкритих джерел

    Яхта Медведчука незаконно заходила у порти окупованого Криму

    Суд Херсона наклав арешт на одне з суден підсанкційного нардепа Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    «Суд наклав арешт на одне з суден, що, згідно з документами, котрі є в наявності Служби безпеки України, належить Віктору Медведчуку. Відповідне рішення на основі матеріалів СБУ прийняв Херсонський міський суд Херсонської області 9 квітня», - йдеться в повідомленні.

    Зокрема, слідчі задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна Romance 1 (порт приписки – Херсон). У тому числі мова йде про заходи у порти тимчасово окупованого Криму. Тож в рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

    Загалом слідчі СБУ зафіксували кілька десятків фактів заходжень суден-порушників до портів і терміналів Кримського півострова.

    Наразі триває досудове розслідування за:

    • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
    • ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
    • ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);
    • ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

    Раніше ЗМІ повідомили про арешт яхти Медведчука.

    Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувач писали, що санкції проти Медведчука не торкнулися його розкішної яхти Royal Romance, вартість якої оцінюється в $200 млн.

    Напередодні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зізналась, що проєктів підозр щодо Медведчука досі немає.

    Теги: Крим Віктор Медведчук СБУ суд санкції арешт корабель фінансування розслідування окуповані території Херсон державна зрада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies