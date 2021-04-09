Служба безпеки підтвердила арешт яхти Медведчука

Суд наклав арешт на одне з суден, що належить Віктору Медведчуку

Яхта Медведчука незаконно заходила у порти окупованого Криму

Суд Херсона наклав арешт на одне з суден підсанкційного нардепа Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Суд наклав арешт на одне з суден, що, згідно з документами, котрі є в наявності Служби безпеки України, належить Віктору Медведчуку. Відповідне рішення на основі матеріалів СБУ прийняв Херсонський міський суд Херсонської області 9 квітня», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, слідчі задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна Romance 1 (порт приписки – Херсон). У тому числі мова йде про заходи у порти тимчасово окупованого Криму. Тож в рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Загалом слідчі СБУ зафіксували кілька десятків фактів заходжень суден-порушників до портів і терміналів Кримського півострова.

Наразі триває досудове розслідування за:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);

ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Раніше ЗМІ повідомили про арешт яхти Медведчука.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувач писали, що санкції проти Медведчука не торкнулися його розкішної яхти Royal Romance, вартість якої оцінюється в $200 млн.

Напередодні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зізналась, що проєктів підозр щодо Медведчука досі немає.