  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Єрмак і Нуланд обговорили деталі візиту Зеленського до США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Зеленський у липні збирається відвідати Вашингтон - Єрмак і Нуланд обговорили деталі візиту Зеленського до США

    Володимир Зеленський у липні збирається відвідати Вашингтон

    Фото: пресслужба президента України

    Глава Офісу президента України і заступниця держсекретаря США провели переговори

    Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторія Нуланд обговорили деталі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США на запрошення американського лідера Джо Байдена.

    Як повідомляє Офіс президента, у межах регулярних комунікацій з американською стороною Єрмак провів телефонну розмову з Нуланд.

    Співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту Зеленського до Сполучених Штатів на запрошення Байдена.

    Нуланд запевнила Єрмака в непохитній підтримці з боку Вашингтона територіальної цілісності і суверенітету України, а також у питаннях реалізації Мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

    Очільник Офісу президента поінформував американських партнерів про впровадження реформ в Україні для її трансформації у прозору та конкурентоспроможну країну і повідомив про кроки щодо реалізації європейських і євроатлантичних прагнень України.

    Заступниця держсекретаря США відзначила важливість продовження розпочатих реформ для зміцнення України, зокрема реформи у сфері корпоративного управління та боротьби з корупцією, і запевнила у підтримці з боку Сполучених Штатів цих зусиль.

    Нагадаємо, 16 червня заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець обговорив з аташе з питань оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства США в Україні питання підготовки візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки.

    Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

    Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

    «Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

    Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня

    Читайте також:
    Теги: США Вікторія Нуланд політика Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Єрмак і Нуланд обговорили деталі візиту Зеленського до США