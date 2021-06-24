Єрмак і Нуланд обговорили деталі візиту Зеленського до США

Глава Офісу президента України і заступниця держсекретаря США провели переговори

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторія Нуланд обговорили деталі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США на запрошення американського лідера Джо Байдена.

Як повідомляє Офіс президента, у межах регулярних комунікацій з американською стороною Єрмак провів телефонну розмову з Нуланд.

Співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту Зеленського до Сполучених Штатів на запрошення Байдена.

Нуланд запевнила Єрмака в непохитній підтримці з боку Вашингтона територіальної цілісності і суверенітету України, а також у питаннях реалізації Мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Очільник Офісу президента поінформував американських партнерів про впровадження реформ в Україні для її трансформації у прозору та конкурентоспроможну країну і повідомив про кроки щодо реалізації європейських і євроатлантичних прагнень України.

Заступниця держсекретаря США відзначила важливість продовження розпочатих реформ для зміцнення України, зокрема реформи у сфері корпоративного управління та боротьби з корупцією, і запевнила у підтримці з боку Сполучених Штатів цих зусиль.

Нагадаємо, 16 червня заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець обговорив з аташе з питань оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства США в Україні питання підготовки візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня

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