  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський затвердив порядок огляду системи боротьби з тероризмом

    • Розсилка
    Зеленський затвердив порядок огляду системи боротьби з тероризмом

    У разі необхідності огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом може проводитися за окремим рішенням РНБО

    Президент Володимир Зеленський затвердив Порядок проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

    Відповідний указ №506/2019 опублікований на сайті глави держави.

    «Затвердити Порядок проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом», - зазначається в документі.

    Читайте також

    Згідно з текстом затвердженого Порядку він визначає організаційні засади проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

    Передбачається, що огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом проводиться Службою безпеки України в ході комплексного огляду сектору безпеки і оборони за рішенням Ради національної безпеки і оборони, яке вводиться в дію указом президента.

    У разі необхідності огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом може проводитися за окремим рішенням РНБО, також введеним в дію указом глави держави.

    Раніше повідомлялося, що президент підписав указ щодо боротьби з контрабандою

    Крім того, сьогодні Зеленський оновив склад наглядової ради «Укроборонпрому».

    Читайте також
    РНБО тероризм Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ