Зеленський затвердив порядок огляду системи боротьби з тероризмом
У разі необхідності огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом може проводитися за окремим рішенням РНБО
Президент Володимир Зеленський затвердив Порядок проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.
Відповідний указ №506/2019 опублікований на сайті глави держави.
«Затвердити Порядок проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом», - зазначається в документі.
Згідно з текстом затвердженого Порядку він визначає організаційні засади проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.
У разі необхідності огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом може проводитися за окремим рішенням РНБО, також введеним в дію указом глави держави.
Раніше повідомлялося, що президент підписав указ щодо боротьби з контрабандою.
Крім того, сьогодні Зеленський оновив склад наглядової ради «Укроборонпрому».