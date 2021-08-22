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    Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Грузії

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    Володимир Зеленський високо оцінив підтримку Грузії у відстоюванні суверенітету України - Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Грузії
    Володимир Зеленський високо оцінив підтримку Грузії у відстоюванні суверенітету України
    Фото: Пресслужба президента України

    Президент України зустрівся із Іраклі Гарібашвілі, який перебуває в Україні з триденним візитом

    Володимир Зеленський висловив подяку за послідовну й чітку позицію Грузії з підтримки територіальної цілісності України, а також запевнив у подальшій непохитній підтримці братнього грузинського народу у відстоюванні суверенітету Грузії, повідомляє пресслужба президента.

    «Володимир Зеленський високо оцінив потужну підтримку з боку дружньої країни ініціативи «Кримська платформа» та подякував Іраклі Гарібашвілі за особисту участь у інавгураційному саміті цього нового формату з деокупації півострова», – йдеться у повідомленні.

    Президент України та Прем’єр-міністр Грузії відзначили високу динаміку українсько-грузинського діалогу щодо поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. Сторони домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

    Окрему увагу співрозмовники приділили питанням безпекової ситуації та відзначили важливість посилення співпраці у протидії викликам у сфері безпеки в Чорноморському регіоні.

    Володимир Зеленський та Іраклі Гарібашвілі також обговорили поглиблення взаємодії у межах формату «Асоційованого тріо» у контексті реалізації євроатлантичних прагнень України та Грузії.

    Раніше повідомлялся, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

    Також президент заявив, що в понеділок, 23 серпня, у Києві відбудеться зустріч міністрів енергетики України, Німеччини та США, на якій обговорюватимуть питання транзиту газу через Україну.

    Теги: Грузія Володимир Зеленський президент
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    Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Грузії