Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Грузії

Президент України зустрівся із Іраклі Гарібашвілі, який перебуває в Україні з триденним візитом

Володимир Зеленський висловив подяку за послідовну й чітку позицію Грузії з підтримки територіальної цілісності України, а також запевнив у подальшій непохитній підтримці братнього грузинського народу у відстоюванні суверенітету Грузії, повідомляє пресслужба президента.

«Володимир Зеленський високо оцінив потужну підтримку з боку дружньої країни ініціативи «Кримська платформа» та подякував Іраклі Гарібашвілі за особисту участь у інавгураційному саміті цього нового формату з деокупації півострова», – йдеться у повідомленні.

Президент України та Прем’єр-міністр Грузії відзначили високу динаміку українсько-грузинського діалогу щодо поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. Сторони домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанням безпекової ситуації та відзначили важливість посилення співпраці у протидії викликам у сфері безпеки в Чорноморському регіоні.

Володимир Зеленський та Іраклі Гарібашвілі також обговорили поглиблення взаємодії у межах формату «Асоційованого тріо» у контексті реалізації євроатлантичних прагнень України та Грузії.

Раніше повідомлялся, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

Також президент заявив, що в понеділок, 23 серпня, у Києві відбудеться зустріч міністрів енергетики України, Німеччини та США, на якій обговорюватимуть питання транзиту газу через Україну.