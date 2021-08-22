Зеленський анонсував зустріч щодо транзиту газу

У понеділок питання транзиту обговорюватимуть міністри енергетики України, Німеччини та США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в понеділок, 23 серпня, у Києві відбудеться зустріч міністрів енергетики України, Німеччини та США, на якій обговорюватимуть питання транзиту газу через Україну.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час прес-конференції за підсумками зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель у Києві, повідомляє Інтерфакс.Україна.

«Ми справді обговорювали з канцлером питання щодо продовження транзиту газу через територію України після 2024 року. Поки що я вважаю, що це дуже загальні речі. Завтра буде важлива зустріч. Зустрічатимуться три міністри енергетики - України, Німеччини та США. Може там з'являться більш конкретні речі - перехід на зелену енергетику і зелений курс України», – зазначив український президент.

Нагадаємо, 19 серпня «Газпром» оголосив, що готовий поставити по «Північному потоку-2» 5,6 мільярда кубометрів газу до кінця 2021 року.

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