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    Зеленський звернувся до українців у День пам’яті та примирення (відео)

    Глава держави вшанував загиблих під час Другої світової війни - Зеленський звернувся до українців у День пам’яті та примирення (відео)
    Глава держави вшанував загиблих під час Другої світової війни
    скріншот із відео

    «Ніколи знову» цьогоріч звучить інакше…

    Президент України Володимир Зеленський 8 травня, на День пам’яті та примирення, звернувся у відеовиступі до нації.

    «Цьогоріч ми кажемо «Ніколи знову» інакше. Ми чуємо «Ніколи знову» інакше. Це звучить болісно, жорстоко. Без оклику, а зі знаком питання. Ви кажете: ніколи знову? Розкажіть про це Україні. Вічна шана всім, хто протистояв нацизму! Вічна пам'ять усім загиблим під час Другої світової війни!», – сказав президент.

    Нагадаємо, 8 травня у світі відзначають День пам'яті та примирення.

    Цей день символізує перемогу над нацизмом і присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

    Так, саме 8 травня є річницею капітуляції нацистської Німеччини. 2015 року День пам'яті був встановлений як державне свято в Україні.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський звернувся до українців у День пам’яті та примирення (відео)