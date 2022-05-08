Зеленський звернувся до українців у День пам’яті та примирення (відео)

«Ніколи знову» цьогоріч звучить інакше…

Президент України Володимир Зеленський 8 травня, на День пам’яті та примирення, звернувся у відеовиступі до нації.

«Цьогоріч ми кажемо «Ніколи знову» інакше. Ми чуємо «Ніколи знову» інакше. Це звучить болісно, жорстоко. Без оклику, а зі знаком питання. Ви кажете: ніколи знову? Розкажіть про це Україні. Вічна шана всім, хто протистояв нацизму! Вічна пам'ять усім загиблим під час Другої світової війни!», – сказав президент.

Нагадаємо, 8 травня у світі відзначають День пам'яті та примирення.

Цей день символізує перемогу над нацизмом і присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

Так, саме 8 травня є річницею капітуляції нацистської Німеччини. 2015 року День пам'яті був встановлений як державне свято в Україні.